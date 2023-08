Ainda não foi contactada pelas autoridades locais, “com exceção da direção do Turismo do Alentejo”, mas Luísa Botelho já está a pensar no futuro. “Se alguém nos ajudar, na melhor das hipóteses reabrimos em abril de 2024”, prevê a proprietária do TEIMA, que ardeu na sequência do incêndio, já em fase de resolução, que lavrou no concelho de Odemira e localidades vizinhas desde o passado sábado, 4 de agosto.

“Estamos todos dormentes, imensamente tristes e revoltados”. “Se não tivéssemos obedecido à GNR e tivéssemos ficado cá, tínhamos apagado o foco de incêndio, isto não tinha acontecido, não tivemos apoio de ninguém, não veio cá um bombeiro, vieram ao fim da tarde, a casa já tinha ardido praticamente toda”, conta ao Boa Cama Boa Mesa a proprietária do alojamento rural localizado em Vale Juncal, São Teotónio.

“Falei com a GNR e disse “vou-me embora, mas vocês mandam cá os bombeiros”. “Responderam: “minha senhora está tudo sob controlo””. Não estava. “Não acredito que a culpa seja da GNR, mas sim claramente da chefia da proteção civil”, salienta.

Luísa Botelho assinala o investimento feito ao longo dos anos, desde a abertura, em 2014, que representa uma perda “entre 600 a 650 mil euros”. “O meu seguro paga um décimo do investimento que está ali feito”.

Garante que vai tentar “algum apoio da Câmara Municipal ou do Turismo de Portugal”, mas queixa-se do facto de ninguém a ter contactado. “A única pessoa que nos telefonou até agora foi o diretor do Turismo do Alentejo, mais ninguém”, apesar de o TEIMA ser “um turismo premiado, uma referência nesta região”.