Antes e depois do fogo: veja como era e como ficou o turismo rural TEIMA, em Odemira

“A Teima foi consumida pelas chamas ontem…. Este lugar especial ao qual dedicamos as nossas vidas tem agora uma ferida profunda. Estaremos fechados até esta ferida sarar. Até que estejamos novamente capazes de receber os nossos clientes e amigos como sempre recebemos. Vamos precisar da ajuda de todos para que possamos voltar a brilhar. Daremos notícias em breve. Até já”.

Este é o teor do post publicado pelos proprietários do turismo rural, TEIMA, localizado em Vale Juncal, junto a São Teotónio, no concelho de Odemira. Acrescentam, numa outra publicação, que “os animais estão bem”, incluindo os burros que sempre marcaram a imagem gráfica deste alojamento.

O TEIMA Alentejo, que abriu em 2014, era um dos alojamentos favoritos nesta zona alentejana e é, desde a abertura, recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa. O alojamento foi consumido pelas chamas que consumiram diversas localidades do concelho de Odemira a partir de sábado, dia 4, e acabaram por alastrar a localidades vizinhas. O incêndio encontra-se já em fase de resolução.