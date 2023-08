Turismo rural TEIMA destruído por fogo de Odemira

“É com um enorme desgosto que vos venho contar que a nossa TEIMA hoje foi consumida pelas chamas. Talvez uma das casas resista. Ainda não sabemos”. Foi com esta mensagem que, no Facebook do TEIMA Alentejo, os proprietários deram conta do sucedido.

O incêndio que lavra desde sábado, dia 4, no concelho de Odemira, ainda por controlar, alastrou a várias localidades vizinhas e acabou por destruir o empreendimento sugerido há vários anos pelo Guia Boa Cama Boa Mesa, desde que abriu portas, em 2014, e que consta da edição de 2023. O monte, encontrado à época em ruínas pelos proprietários, tornou-se um dos mais apetecíveis alojamentos localizados no litoral alentejano. Com nove quartos e suítes está implantado numa extensa propriedade de cerca de oito hectares. O projeto TEIMA foi distinguido pelo Turismo do Alentejo, como Melhor Turismo Rural, em 2019.

“Não houve um bombeiro a defender-nos. Estiveram no hotel Enigma (mesmo ao lado) que até esteve mais perto do que nós e salvaram-no. De nós ninguém se lembrou apesar dos meus insistentes telefonemas com pedidos de socorro”, lamentam na mesma publicação da rede social, acrescentando que, neste momento, “a nossa tristeza e revolta é incomensurável”.

O alojamento ficará encerrado durante o que, esperam, sejam apenas “uns meses”.