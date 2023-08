Estão anunciados os nomes! Chefs espanhóis são a grande novidade do maior festival português de cozinha de fogo

Vasco Coelho Santos (Chef do Ano 2023), Alexandre Silva, António Galapito, António Loureiro, Carlos Teixeira, Gil Fernandes e Marlene Vieira são os nomes premiados pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 que marcam presença na quinta edição do festival Chefs On Fire, nos dias 8, 9 e 10 de setembro, no espaço FIARTIL, no Estoril. Juntam-se outros cozinheiros distinguidos internacionalmente nos restaurantes que lideram, nomeadamente com estrela Michelin, como Diogo Formiga, do Encanto, e Paulo Alves, do Kabuki, ambos em Lisboa. Mas, a lista de chefs que vão cozinhar com fogo (carnes, peixes, vegetais e sobremesas) no festival, que este ano tem mais um dia, alarga-se a nomes reconhecidos da gastronomia portuguesa, com destaque para André Magalhães, Bruno Caseiro, David Jesus, João Magalhães, João Sá, Vítor Adão e Zé Paulo Rocha.

Na edição 2023 do Chefs On Fire, considerado o maior festival gastronómico em Portugal, tem como grande novidade o Palco Espanha. “É o concretizar da visão de internacionalização que sempre existiu para o festival, que se prepara para se lançar fora de Portugal no próximo ano em Espanha”, explica a organização em comunicado, anunciando ainda que “em edições futuras o palco internacional será dedicado a um país diferente, onde serão convidados chefs de renome desse mesmo país, como foi o caso neste primeiro ano, com Espanha”. Assim, o Palco Espanha vai ter como primeiro protagonista, no dia 8 de setembro, Begoña Rodrigo , proprietária e chef executiva do restaurante La Salita (com uma estrela Michelin), eleita Chef do Ano, em 2014, e vencedora da primeira edição do programa Top Chef em Espanha. Segue-se, no dia 9 de setembro, Rafa Zafra , que se destacou como chef executivo do Heart Ibiza e hoje lidera os projetos Estimar, em Barcelona e Madrid, e Casa Jondal, em Ibiza. No último dia de Chefs On Fire, é convidada a dupla Rafael Panatieri e Jorge Sastre do restaurante Brabo, considerado “um santuário do fogo” e da Sartoria Panatieri, que conquistou, já este ano, a distinção “Melhor pizza da Europa”, no ranking 50 Top Pizza.

Evento vencedor do PNT – Prémio Nacional de Turismo , uma iniciativa Expresso/BPI, o Chefs On Fire vai apresentar este ano 30 pratos cozinhados com fogo, entre carnes, peixes, vegetarianos e sobremesas pelos mais diversos cozinheiros convidados ao longo dos três dias do evento. Como exemplo, dia 8 de setembro, Alexandre Silva, dos restaurantes Loco e Fogo, vai preparar “Chambão de vaca e cozido de grão fingido”, Tiago Penão, do Kappo, sugere “Vieiras na brasa, miso e cogumelos”, e João Rodrigues, do Projecto Matéria e autor das receitas do Expresso, apresenta “Abóbora, mel, pinhões e alho”. No sábado, dia 9, Gil Fernandes, chef da Fortaleza do Guincho, vai cozinhar “Frango do campo debaixo de cinza e milho doce”, João Sá, do Sála, prepara “Muamba de ginguba vegetariana”, e Marta Figueiredo, do Estrela da Bica, “Corvina fumada com açorda de algas”. No último dia, Carlos Teixeira, da Herdade do Esporão, leva ao fogo “Borrego na cruz, beringela e chutney”, Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, sugere “Truta de Boticas e salada de verão” e António Galapito, chef do Prado, o prato “Alho francês, soro de cabra, marron e sementes de girassol”. Pode consultar AQUI a lista completa de pratos e chefs do festival.

Rising Stars e cartaz musical

O cobiçado título de Rising Star mantém-se no cartaz do Chefs On Fire, com um nome por dia. A seleção está feita, e este ano brilham Ruben Trindade e Francisca Dias, do Hotel Casa do Gadanha, em Estremoz, a 8 de setembro, Zé Paulo Rocha do restaurante O Velho Eurico, de Lisboa, a 9 de setembro, e Catarina Nascimento, do espaço 83 Gastrobar, de Chaves, a 10 de setembro.

Pelo palco do recinto vão passar, no dia 8 de setembro, D’Alva, Moulinex + GPU Panic, Pedro Mafama e Velhote do Carmo. Já no sábado, dia 9, é a vez de atuarem Cláudia Pascoal, A Garota Não e Mirror People. O último dia é animado por Beatriz Pessoa, Benjamim e Samuel, e o projeto Deixem o Pimba em Paz.

Para aceder ao festival Chefs On Fire, com lotação diária limitada a 2000 pessoas, está disponível um passe de três dias (€200), que inclui 15 doses e 10 bebidas, que podem ser consumidas livremente durante os três dias. O bilhete diário (€75), dá acesso a cinco doses de comida e duas bebidas. Para as crianças (€20), há doses ilimitadas na zona Kids.