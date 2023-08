Via Sacra, um tesouro sagrado para descobrir no Bussaco

Teria de ser um local isolado, para viverem em paz a sua espiritualidade. A Mata do Bussaco, na freguesia de Luso, no concelho da Mealhada, era perfeita para os monges construírem o seu “Deserto” místico de reflexão, protegido por uma cerca. Assim foi, após o bispado de Coimbra doar a mata à Ordem dos Carmelitas Descalços, em 1628, ergueu-se o Convento de Santa Cruz do Bussaco. Sob a égide de Manuel de Saldanha, Reitor da Universidade de Coimbra, a partir de 1644 foi a vez da esplêndida Via Sacra, a única réplica no mundo à escala de Jerusalém.

Fundação Mata do Bussaco

Como Jerusalém estava sob o domínio do Império Otomano, os Sacromontes tentavam “reproduzir” a Cidade Santa, através de capelas representando os Passos da Prisão e da Paixão de Cristo. No início, as estações da Via Crucis do Bussaco assinalavam-se apenas com cruzes de pau-brasil, tendo sido substituídas por capelas por iniciativa do Bispo de Coimbra, D. João de Melo, em 1694. Incluíram-se os Passos da Prisão e a ideia era também reproduzir as distâncias entre cada Passo. A Via Sacra estende-se por cerca de 3,5 km com 20 Passos da Prisão e da Paixão de Cristo, incluindo o Horto, a sentença de morte no Pretório, o Calvário e o Sepulcro. Já no final do século XIX, para dar novo alento à Via Sacra, encomendou-se a Rafael Bordalo Pinheiro 12 grupos escultóricos alusivos a 12 Passos, mas quando o artista morreu, em 1905, havia nove cenas “que nunca chegaram” ao deserto carmelita. As esculturas de barro e em tamanho natural que hoje ilustram os Passos datam de 1938 e são da autoria de Costa Mota (sobrinho).

Além de três ermidas de devoção, construíram-se também 11 ermidas de habitação (restam oito) no meio da floresta, onde os monges viviam muito do tempo. O esforço monástico ajudou a glorificar o refúgio sublime em que se converteu a mata: às espécies autóctones, foram juntando outras no Arboreto, como o cedro-do-Bussaco, ex-líbris deste pulmão verde. Floresta Relíquia tem características de “floresta primitiva”, com destaque para o Adernal. Descubra os vales dos Fetos e dos Abetos, os jardins do Palace Hotel, grutas, lagos, cascatas e fontes. A Fonte Fria é a mais emblemática: duas linhas de água unem-se, formando uma linha que desce o Vale dos Fetos em cascata. Para ajudar na exploração deste local mágico, de entrada livre, existem ainda visitas e trilhos temáticos, com percursos distintos orientados por monitores da Fundação Mata do Bussaco (Tel. 231937000), que gere todo o espaço. Como sugestão, no dia 6 de agosto, está agendada uma “Caminhada pelo Património Edificado” (€6), que obriga a inscrição prévia. No total, a mata expande-se por 105 hectares e guarda 250 espécies de árvores e arbustos e também dezenas de espécies animais.

Cruz Alta e o palácio Desde junho de 2023, a mata conta também com um centro interpretativo ambiental, direcionado para a comunidade infantojuvenil e escolar. Equipado com elementos expositivos e interativos, o novo espaço permite aos visitantes conhecer a beleza cénica dos jardins e a biodiversidade da Mata. No Miradouro da Cruz Alta, o ponto mais alto da serra do Bussaco, em dias de céu limpo é possível a vista alcançar as serras da Estrela, do Caramulo e da Boa Viagem! Aproveite para conhecer o Palace Hotel do Bussaco (Tel. 231937970) ocupou áreas do antigo convento, mas ainda se pode visitar a igreja, o claustro e a torre sineira. Rodeado pela mata e concebido para a realeza, este palácio convida a estadias especiais. Admire os jardins, a arquitetura neomanuelina e durma num dos 60 quartos e suítes. Recomenda-se a cozinha do restaurante Mesa Real. Em alternativa, pode hospedar-se numa das antigas seis casas dos guardas florestais, com tipologias T2 e T3, recuperadas pela Fundação Mata do Bussaco.

Para saber mais sobre este local ou adquirir uma recordação faça uma paragem na Loja dos Produtos da Mata, onde além de vinhos da Bairrada, encontra doces regionais como os Caramujos e as Cavacas do Luso, mel e peças artesanais. Ao lado, pode relaxar ou usufruir de uma refeição ligeira na Esplanada da Mata

