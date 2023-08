Em Vila Pouca de Aguiar nasceu uma aldeia ecológica para retiros de bem-estar

É num local especial, de cura, abraçado pela natureza e pelas águas do rio Tinhela, que corre nas proximidades, que se erguem, em perfeita harmonia com o ambiente tranquilo, várias casas em madeira. Mais do que um alojamento, trata-se de um refúgio de bem-estar, onde os sons da natureza se aliam à tranquilidade, aulas de ioga e retiros para proporcionar aos hóspedes um momento de pausa e serenidade.

Nicole Le Saout

Aos dois moinhos reabilitados acrescem oito cabanas de madeira, que se fundem na paisagem sobre grandes fragas de granito. O espaço oferece ainda sauna finlandesa, uma sala de jantar intimista, uma plataforma de ioga ao ar livre, espaços mais elevados para meditação e uma casa de banho de inspiração japonesa, bem enquadrados na envolvente natural. O projeto de arquitetura é assinado por Luís Rebelo de Andrade.



Nicole Le Saout

Junto aos complexos mineiros de Tresminas e de Jales, e com capacidade para 14 hóspedes, o alojamento resulta numa aldeia ecológica com respeito pela envolvente, que alberga um centro de retiros. A ideia é proporcionar uma experiência única e personalizada, num ambiente sustentável, destaca-se em comunicado, sublinhando a componente de bem-estar do projeto, que aposta em programas que contribuem para o bem-estar físico, mental e emocional.



Nicole Le Saout

Sustentabilidade interior Há muito idealizada, a abertura do Tinhela 610 foi adiada pelos incêndios que afetaram Vila Pouca de Aguiar em 2022 e travaram o avanço do projeto. Mas a americana Holly Niemela, e o francês Edouard Payen, sócios e mentores deste novo complexo turístico, nunca desistiram, e o espaço torna-se realidade durante o mês de agosto de 2023 e já aceita reservas, para setembro.

Nicole Le Saout

“Acreditamos que para construir economias sustentáveis e ecológicas, o futuro do mundo e um planeta saudável, temos de compreender a nossa relação com a natureza e connosco próprios. Usamos o termo “sustentabilidade interior” [“inner-sustainability”] para descrever o processo de autoconhecimento e estar consciente de como melhor gerir as escolhas que fazemos no presente e no futuro”, assinalam os proprietários. Sobre o Tinhela 610, garantem que "aqui a natureza oferece beleza e abundância, calma e serenidade, servindo como ponto de partida para os hóspedes se conectarem com a flora e a fauna, as estrelas e o céu, a vida selvagem e os pássaros e desta forma recarregarem energias e tornarem-se mais adaptáveis e focados”, descrevem.