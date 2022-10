Entre Chaves e Bragança, onde as águas curam e as tradições se reinventam

Da Lebre, da Raposa e do Esquilo. Como num conto de fadas em plena floresta, nas novas casas do Pedras Salgadas Nature Park, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, a tranquilidade está assegurada já que aqui não entram veículos motorizados. Escolha as casas da árvore com vista para as estrelas, pause na agradável casa de chá e no antigo balneário transformado em moderno Spa. O traço de Siza Vieira deixou marcas também no disruptivo Spa do Vidago Palace Hotel, já no município de Chaves. Contrasta com a opulência do edifício emblemático onde 365 janelas, uma para cada dia do ano, espreitam o parque frondoso, com as fontes de água termal a convidarem a uma paragem entre longos passeios à sombra. Rica em termalismo, a zona é perfeita para a cura física e espiritual, garante Ângela Teixeira, que promove retiros com a Nature Roots em diversos locais de Vila Pouca de Aguiar, um local especial capaz de unir águas curativas, natureza intocada, comida tradicional e são, ainda muito baseada na horta caseira – tal como acontece na Casa de Souto Velho – em Vidago, onde tudo é cultivado em redor da casa - e com vagar. Mesmo na cidade,

divulgação

Chaves começa a bom ritmo o “km 0” da mais famosa estrada do país. Parta sem pressas pela EN2, não sem antes visitar o Museu das Termas Romanas, retrato de uma história com 2000 anos, conhecer a arte de Nadir Afonso, atravessar a Ponte de Trajano, e provar um “Arroz de fumeiro” caldoso no restaurante Carvalho. Diz-se que a “Rua Direita é a rua mais torta que existe”. Confirme a caminho da pastelaria Maria, ao encontro do “Pastel de chaves” e da “Bola de carne”.

Pode ver AQUI o programa Boa Cama Boa Mesa dedicado a Chaves

dr

Mergulhos amenos

Rume em direção a Bragança, com paragem em Mirandela. Na Galeria do Mercado encontra a mais recente montra de artistas locais. Suba até Romeu, a aldeia pacata onde se produz um dos melhores azeites do mundo, e almoce com história no restaurante Maria Rita, a servir desde 1874. Nas margens amenas da albufeira do Azibo vivem as mais desejadas praias fluviais da região: Ribeira e Fraga da Pegada. Em alternativa, a do Rabaçal, em Valpaços, tem um extenso areal, zonas de sombra, e água límpida e integra a Ecovia do Rabaçal, para explorar a pé ou de bicicleta. Nas imediações encontra a Ponte do Diabo.

daniel rodrigues

Entramos em território místico. A Dear Wolf (tel. 939676600) acompanha um passeio interpretativo e pedagógico pelos caminhos do lobo, em Montesinho, às portas de Bragança. Aqui cultiva-se a arte de bem receber. Pare na Marron para uma cerveja de castanha, suba até ao clássico Solar Bragançano para um prato de caça no terraço. No perímetro do Castelo, a Tasca do Zé Tuga aproveita os melhores produtos da região para uma cozinha criativa e envolvente e, noutra colina da cidade, despertam-se os sentidos num novo capítulo gastronómico da cidade: o G Pousada, a excelência gastronómica com alma bragantina.

Onde comer:

G Pousada

Na mesa elegante cabem montanha, o mar e pequenos produtores locais em criações surpreendentes.

Tel. 273331493

Bragança

Preço médio: €80



Tasca do Zé Tuga

“Pão de butelo”, “Vitela” ou “Javali no pote” abraçam receitas típicas com abordagens fora do comum.

Tel. 273381358

Bragança

Preço médio: €45



Carvalho

Peça o “Arroz de fumeiro” e a “Posta” neste espaço onde tudo é preparado com primor.

Tel. 276321727

Chaves

Preço médio: €25



Maria Rita

Cá fora ou entre as densas paredes em pedra que contam histórias, prove as “Sopas secas”.

Tel. 278939134

Mirandela

Preço médio: €30



Salão Nobre

Alta cozinha, vinhos criteriosos e uma sala de sonho oferecem uma experiência singular.

Tel. 276990920

Vidago

Preço médio: €50



Biclaque Trajano

Novo na cidade, aposta nos favoritos do espaço de Ribeira de Pena, como o “Estendal”.

Tel. 276096190

Chaves

Preço médio: €25



Dona Adelaide

Azeite, fumeiro e vinhos da casa harmonizam com a rica cozinha regional feita a preceito.

Tel. 967545234

Valpaços

Preço médio: €25

Solar Bragançano

Já não se fazem restaurantes assim. No verão, os pratos fortes de caça servem-se também no terraço.

Tel. 273323875

Bragança

Preço médio: €20

Flor de Sal

Sobre o rio, na sala elegante ou na esplanada descontraída há sabores locais e criativos .

Tel. 278203063

Mirandela

Preço médio: €40



Onde dormir:

Vidago Palace

Sinta-se da realeza neste palácio intemporal, rodeado de árvores, águas termais e golfe.

Tel. 276990920

Chaves

A partir de: €225

Pedras Salgadas Nature Park

Perfeitamente integradas na natureza, há novas casas para conhecer no parque secular.

Tel. 259437140

Vila Pouca de Aguiar

A partir de: €160

Bétula Studios

Junto ao Parque de Montesinho quatro casas despojadas perfeitas para desligar.

Tel. 960237459

Bragança

A partir de: €80



Casas de Vale de Lobo

Duas casas recuperadas aproveitam o ambiente calmo da aldeia com jardim e piscina comum.

Tel. 919231315

Mirandela

A partir de: €130

Castelo Hotel

Em pleno centro, goza de vista ampla sobre o castelo e Spa forrado com mosaicos marroquinos.

Tel. 276249270

Chaves

A partir de: €65

Pena Park Hotel

Natureza, aventura e forte ligação às tradições locais marcam a estadia neste hotel descontraído.

Tel. 259100880

Ribeira de Pena

A partir de: €60

Pousada de Bragança

Das varandas dos quartos, da piscina e dos jardins admira-se o castelo altaneiro e a cidade .

Tel. 273331493

Bragança

A partir de: €85

Grapple Hotel & Spa

Novo, o edifício arrojado, em vidro e metal, alberga Spa, restaurante, e rooftop.

Tel. 278616055

Carrazeda de Ansiães

A partir de: €175

Quinta da Terrincha

Nos 200 hectares da propriedade cabem luxuosas suítes e casinhas t1 a t3, com jardim e vista ampla,

Tel. 279979525

Torre de Moncorvo

A partir de: €75

dr

O que fazer:

Festa dos Povos em Aquae Flaviae

De 19 a 21 de agosto, Chaves regressa ao Império de Tito Flávio Vespasiano. Não vão faltar legionários, gladiadores e divindades.

Campeonato de Chega de Touros

Até 21 de Agosto está a decorrer no Recinto de Valorização das Raças Autóctones, em Bragança, um “combate” entre mirandeses e cruzados.

Inquietações de Graça Morais

Imperdível a exposição, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, de obras recentes da artista bragantina.

Este texto foi adaptado da edição do Expresso de 24 de junho 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!