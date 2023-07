É branco, de Almeirim e custa €30: conheça o vinho que vai ser servido ao Papa Francisco no voo de regresso a Roma

O “Marquesa de Alorna Grande Reserva Branco” produzido pela Quinta da Alorna, em Almeirim, foi escolhido pela comitiva do Papa Francisco para ser servido a bordo do voo que transporta o Santo Padre, depois da visita a Portugal, no regresso a Roma, após às Jornadas Mundiais da Juventude que se realizam em Lisboa. Este vinho selecionado para o Papa Francisco, é o ex-libris da Quinta da Alorna e homenageia a grande figura feminina da propriedade, D. Leonor, IV Marquesa de Alorna. Produzido apenas em anos em que a qualidade é exímia, o vinho eleito é da colheita de 2019. De tonalidade amarelo-limão muito ténue, caracteriza-se pelo aroma fino e elegante com notas de lima, pera e marmelo. O néctar, que todos os passageiros a bordo do voo terão oportunidade de provar, resulta da vindima manual das castas Lezíria & Charneca, Argilo - Arenoso e Franco – Arenoso, tendo fermentado em barricas novas de carvalho francês.

Eugenia Hanganu

Desde 2013 que os vinhos da Quinta da Alorna voam com a TAP e integram a carta de vinhos da Classe Executiva dos voos operados pela companhia aérea portuguesa. Em comunicado, companhia aérea assinala que “a escolha da TAP para a realização do voo Papal de regresso a Roma, no dia 6 de agosto, tem um particular significado e representa uma honra para a empresa e para todos os seus profissionais, que procurarão, uma vez mais, prestigiar a imagem de Portugal, com o acolhimento, a afabilidade e a qualidade de serviço que caracterizam a companhia nacional”.

Esta é a segunda vez que o Papa Francisco elege a TAP para voar de regresso a Roma, após visitar Portugal. A primeira aconteceu em maio de 2017, depois da visita pastoral a Fátima. O comunicado refere ainda que “será um voo marcante e de enorme prestígio para a TAP, que teve já, ao longo dos seus mais de 78 anos de história, a distinção de transportar outros três Papas por ocasião das Suas visitas ao nosso País, designadamente, o Papa Paulo VI em 1967, o Papa João Paulo II em duas viagens, em 1982 e 1991, e o Papa Bento XVI em 2010”.

Também Vítor Sobral ficou “honrado com o convite para fazer a refeição de bordo do Papa Francisco”. A partir do Brasil, onde se encontra nas celebrações dos 12 anos da Tasca da Esquina em São Paulo, e após ter preparado um jantar especial no dia 27 de julho, na Tasca da Esquina, o chef, vencedor do Prémio Carreira do Guia Boa Cama Boa mesa na sua primeira edição, em 2016, confessou que “por motivos de segurança, neste momento não é possível divulgar que pratos vão fazer parte do menu”, deixando a promessa de os dar a conhecer no final da semana. Os vinhos da Quinta da Alorna, que harmonizam com este menu, estão atualmente disponíveis nas grandes superfícies. A Loja da Quinta da Alorna (Quinta da Alorna, Almeirim. Tel. 243 570 700), também é uma opção.