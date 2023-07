À mesa deste restaurante do Porto vive-se uma história de amor pelo mundo e de infidelidade à cozinha portuguesa

Parte da atribulada história de amor entre Camilo Castelo Branco e Ana Plácido passou pelo número 378 da rua do Almada, no Porto. Era na varanda desse edifício que o escritor avistava com frequência a sua amada, que aqui habitava com o marido. A relação adúltera, à época muito polémica e que, denunciada pelo chegou a ser condenada com pena de prisão, ficou imortalizada no romance “Amor de Perdição”.

Se há quase duzentos anos aquela porta acalentou o coração dos enamorados, hoje conforta o palato, desde que há quase quatro meses, dois sócios, Margarida Osório e Bernardo Maciel, aqui instalaram o restaurante Camilo, numa homenagem ao vulto maior da literatura nacional e em particular portuense. O espaço, com dois andares e decoração sóbria, dispõe de bar e esplanada para prolongar os jantares, momento exclusivo para refeições no Camilo.