Com piscina aquecida, antiga fábrica de sabão do Porto renasce como hotel de charme para viajantes modernos

Nada foi deixado ao acaso na recuperação da antiga fábrica de sabão localizada no centro do Porto. O edifício emblemático ganha nova vida com a abertura da Saboaria, um hotel boutique com a classificação 5 estrelas. À estrutura principal juntam-se outros dois edifícios que abrigam um pequeno jardim com piscina aquecida, jacuzzi, spa e um espaço dedicado a produtos tradicionais portugueses. O que é nacional foi privilegiado na decoração e intervenção do espaço, contando com a colaboração de designers e artistas nacionais. Já a aposta no bem-estar liga-se à história da antiga fábrica de sabão – que aqui funcionou durante várias décadas, desde 1881, produzindo o sabão Offenbach - e à vontade de apelar aos “viajantes modernos” que visitam o Porto. O alojamento situa-se a curta distância de algumas das maiores atrações da cidade, junto ao centro histórico.

No interior do novo Saboaria, 28 apartamentos (desde €200) de dimensões generosas, divididos por três pisos e dois edifícios adjacentes, alguns duplex e muitos com varanda virada ao jardim, oferecem uma decoração sóbria em tons claros e com materiais naturais, uma forma de ajudar a relaxar quem passa o dia à descoberta da cidade. Há ainda um tapete de ioga sempre disponível. O desenho foi concebido pelo estúdio NANO Design que optou pela serenidade das cores verde, castanho e branco, por madeiras maciças nos armários e os conjugou com materiais como o linho, a terracota e a palhinha e consolas antigas. A estética alia-se à funcionalidade: todos os alojamentos dispõe de kitchenette totalmente equipada.

Estimular os sentidos com ingredientes nacionais

Inserido num antigo anexo da unidade industrial, o spa Saboaria oferece jacuzzi e banho turco além de um cardápio de tratamentos baseados na biocosmética, fitoterapia e aromaterapia. Promete-se uma experiência sensorial que valoriza práticas naturais e ancestrais. Com selo da marca portuguesa D’Natureza, todos os tratamentos recorrem a óleos, azeite e manteigas vegetais, óleos essenciais puros e plantas aromáticas medicinais que têm na Serra da Lousã a sua principal fonte de inspiração. As massagens, adaptadas a diferentes propósitos, variam entre tratamentos faciais, corporais e de assinatura. Estes últimos podem acontecer nos apartamentos e finalizados com um banho revigorante. Serviços de beleza, aulas de ioga, pilates e treinos personalizados, estão também disponíveis mediante reserva antecipada.

Na Saboaria (Rua do Bonjardim, 56, Porto. Tel. 223187016), segundo projeto do grupo Tamar no Porto - depois do Laranjais, também constituído por apartamentos -, encontra ainda uma montra de produtos portugueses, entre artigos vintage, joalharia, cerâmicas e cestaria de autor e produtos de beleza orgânicos, selecionados por Filipa Alves, responsável pela marca portuense Flórida, para este projeto.