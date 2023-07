Petiscos e cocktails agitam fins de tarde no rooftop deste novo hotel no Porto

Quando o sol começa a baixar no horizonte e o relógio marca as 17h00 abre-se a porta do novo Rooftop Bar para aproveitar os fins de tarde de verão entre petiscos e cocktails. O hotel, inaugurado em abril no bairro da Lapa, no Porto, dá agora as boas-vindas ao topo do edifício contemporâneo, que abriga também uma piscina infinita com vista sobre a cidade.





Em ambiente exclusivo mas descontraído, servem-se até às 22h00, snacks, saladas e sobremesas para partilhar. Da carta de comida destacam-se abordagens frescas, de cozinha do mundo e vegetarianas, como “Tacos de abacate e atum com maionese de lima” (€15), “Croquetes de rabo de boi com maionese de trufa” (€9), “Sashimi de atum, malagueta e sésamo com vinagrete de soja e maracujá” (€13), “Gyosas de camarão” (€15) ou “Espetadas de frango com molho teriyaki” (€11). Há ainda “Salada de polvo e batata doce” (€15), “Hamburguer de novilho com bacon, cheddar, alface , tomate, mostarda Dijon e batatas fritas” (€15) e “Prego do lombo de novilho em pão de massa mãe, queijo amanteigado, mostarda e batatas fritas” (€17), entre outras sugestões. Nas propostas vegetarianas há “Salada tofu grelhado e bulgur, puré de beterraba com vinagrete de framboesa”, e “Bun’roll de ervas aromáticas, pesto, tomate e tofu” (€14). “Mousse de chocolate e Campari” (€9) e um seleção de gelados e sorbets caseiros (€8) marcam os momentos doces.

Aberto até às 23h00, o espaço, que desfruta de ampla vista sobre o Porto, serve também cocktails e mocktails que acompanham o ocaso e o início da noite. Robustos, cítricos, suaves ou herbais, há opções para diversos palatos. Para além das criações de assinatura, como o “Agave Journey’s” – leva Corralejo Blanco, Piment D’Espelette, lima, fumo (€15) – o “Flowers & Fields” – com FroggyB, framboesa e ruibarbo (€13) – o “Traveller’s Bag” – Citadelle, pera, baunilha e soda (€13) -, e o American Roaster – Woodford, café e banana há ainda cocktails para partilhar. “Renaissance Spritz” – com Aperol, toranja, eucalipto e espumante -, e o “Italian Way”, composto por Limoncello, cardamomo e espumante (ambos a €40) servem vários convivas. Encontra ainda variações de clássicos como margaritas, caipirinhas e mojitos – clássicos, de ananás, maracujá e morango (desde €11); propostas clássicas como o Negroni, Moscow Mule, Paloma ou Aperol Spritz (desde €11).

Relaxar sobre o horizonte portuense Localizado no bairro da Lapa, o Renaissance, aberto em abril de 2023, marca a estreia da Renaissance Hotels em Portugal, uma marca que faz parte do portfólio da Marriott Bonvoy.

Com 163 quartos e suítes (a partir de €120), onde a madeira de nogueira se conjuga com mobiliário de design elegante e contemporâneo e amplas janelas atravessadas por luz natural, apresenta-se como um refúgio urbano, elegante e sofisticado. As suítes situadas nos pisos mais elevados oferecem uma ampla área de estar e varanda privativa, com vista para o horizonte da cidade, descreve o comunicado que dá conta da abertura do hotel.

Diversos espaços desfrutam de vista panorâmica sobre o horizonte portuense. O Renaissence Porto Lapa Hotel (R. de Cervantes 169, Porto. Tel. 229769810) foi projetado pela equipa de arquitetura Visioarq Arquitetos, tendo o design de interiores ficado a cargo da Broadway Malyan que vestiu o espaço em tons rosa pastel e dourados champanhe, com apontamentos de azul petróleo, cor que alude e presta homenagem ao rio Douro. A inspiração local está também patente nos típicos azulejos portugueses, que surgem como apontamentos em alguns espaços interiores. Em apontamentos da decoração participaram com as suas obras artistas internacionais e portugueses, com destaque para as obras de Pedrita Studio, Isabel Mello e uma peça única, feita de ferro ondulado e luzes néon, do artista de Berlim, Clemens Behr.