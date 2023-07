Na Quinta do Lago, luxo é passar férias entre natureza, desporto e diversão em família

Desde que Denis O’Brien, bilionário irlandês, tomou as rédeas do projeto, há cerca de duas décadas, multiplicam-se as modalidades desportivas e as dinâmicas ao ar livre na Quinta do Lago. Descendente de um campeão de mergulho livre que saltou das célebres falésias La Quebrada, no México, tem exacerbada a vontade de oferecer as melhores atividades desportivas a quem visita o resort algarvio. O’Brien introduziu melhorias contínuas nas infraestruturas, instalações e serviços, incluindo um terceiro campo de golfe - “Laranjal” -, o centro desportivo de alta performance - “The Campus” -, e novos empreendimentos imobiliários. Assegurou a posição da Quinta do Lago, localizado entre os 645 hectares do Parque Natural da Ria Formosa, como um dos mais exclusivos resorts de golfe e imobiliário do Algarve e de toda a Europa.

“The Campus” é uma tentação mesmo para quem não tem o hábito de praticar exercício físico. Passe um dia diferente (€49) e usufrua do spa, banho turco e sauna, ginásio, piscina com dimensões olímpicas, e, se necessidade houver, recorra à fisioterapia e reabilitação desportiva. No Campus é possível praticar ténis e padle acompanhado por um coach, ou alugar o material durante o tempo que desejar (aluguer de court €36/hora; uma aula para duas pessoas €70/hora). Toda a oferta desportiva é premium, sempre com possibilidade de coaching, e máquinas de ginásio de última geração. Para um dia em cheio, descontraia com uma bebida e um snack no Sports Bar Dano’s (Tel. 289351901), lugar amplo, com a estátua de Denis O’Brien Sir, carinhosamente apelidado “Dano”, a simular um mergulho a partir do teto.

Rodrigo Bimering

A imagem de requinte da Quinta do Lago pode, por vezes, retirar o foco das imensas possibilidades de experimentação de modalidades desportivas e momentos divertidos. Desde logo, será muito difícil não se sentir revigorado perante a envolvente da Quinta do Lago, entre amplas copas de pinheiros-mansos, jardins, os passadiços ribeirinhos da Ria Formosa, o lago e, claro, a praia. Basta chegar para o estado de espírito mudar e o cérebro entrar em modo “relax”. Passeie a pé pelos passadiços junto à ria Formosa ou de bicicleta até Vale do Lobo (€50/dia – bicicleta de estrada). Vaguear de bicicleta pelo resort é uma alternativa que acaba por juntar as componentes natureza e arquitetura. Junto à Casa do Lago, os passeios fazem-se de canoa ou gaivota, antes de passar à mesa para saborear o peixe fresco dos mercados locais e mariscos, tirando partido da vista para o espelho de água visitado por algumas aves. Siga até à praia e aproveite o pôr do sol no novo bar de cocktails do resort, o “Gigi’s Bar”, criado a pensar na fauna da ria Formosa, entre “Lady Bug” (joaninha), sem álcool, “Oyster catcher” (ostraceiro) ou “Picapau verde”, com salicórnia. Fique para jantar no emblemático restaurante “Gigi”. A observação dos sapais e peixes a saltar são um antistress fenomenal.

A ria Formosa é omnipresente neste território e proporciona entardeceres únicos. O terraço do Umami, onde saboreia a cozinha asiática robatayaki, com peixe, carne e legumes grelhados sobre madeira de Marabú 100% natural e de fonte sustentável, é mais um lugar idílico para olhar o pôr do sol. Pernoite no alojamento boutique do resort, “The Magnolia Hotel”, com piscina de água salgada aquecida, bar de cocktails, restaurante e decoração com néons ao jeito “Palm Springs”. Oferece 74 quartos (€295) confortáveis e sete Cottages (Tel. 289005300) e uma pequena sala de cinema para ver os filmes que entender.

Andre Pires Santos

Está de volta o restaurante da colina onde nasceu a Quinta do Lago André Jordan foi quem desenvolveu a ideia inicial da Quinta do Lago e foi a sua visão que assegurou o futuro deste resort no Algarve. Contou várias vezes que foi precisamente na colina, onde atualmente se encontra o restaurante Casa Velha, que teve a visão do plano futuro da Quinta do Lago. Até então era apenas uma quinta em ruínas com 300 anos e chão interior de terra. Após um interregno em que foi repensada a oferta, o restaurante reabre com chefia de José Botelho. Joana Oliveira, Marketing Manager da Quinta do Lago, fala da vontade de “reforçar a oferta gastronómica no resort, com pratos portugueses mais típicos e apresentação sofisticada”. “Lançámos o conceito Portuguese Kitchen e apostámos nos sabores tradicionais como o Pica-pau, Polvo à Lagareiro, Xerém de camarão”. Revela que a ideia é “as pessoas juntarem-se à volta de uma verdadeira mesa portuguesa, com toalha bordada, e usufruir de um momento de convívio, com petiscos e pratos para partilhar, acompanhados pelas melhores referências de vinhos nacionais, rodeadas de oliveiras e limoeiros que perfumam o jantar”. Merece referência o “Q Farm”, um projeto de cultivo de vegetais e ervas aromáticas que a Quinta do Lago está a desenvolver e que fornece diariamente produtos frescos e orgânicos aos respetivos restaurantes [atualmente são 14].