Olivier da Costa abre restaurante no coração da Quinta do Lago, no Algarve

Depois de alguns dias em regime de soft openning, o restaurante XXL de Olivier da Costa abre portas, oficialmente, dia 14 de junho no centro da Quinta do Lago. Vai ser o restaurante principal do Wyndham Grand Algarve, um hotel de 5 estrelas, o primeiro grande investimento da cadeia Wyndham em Portugal, com 131 suítes, com tipologias entre o T1 e o T3. Ocupa o espaço onde funcionou o restaurante Dourado onde, além da nova ementa, mudou por completo a decoração e o mobiliário, não faltando o icónico elefante negro que recebe os clientes em Lisboa.

Ao contrário do Yakuza, que abre apenas na época de maior calor no Pine Cliffs Resort, na Praia da Falésia, o XXL Quinta do Lago vai funcionar ao longo de todo o ano. Aliás, também o Yakuza Algarve vai passar a não encerrar a partir do verão de 2024, ano em que esta região do país irá receber mais dois conceitos criados por Olivier da Costa. Joel Pires, diretor comercial e de marketing do grupo Olivier, assume que esta é “apenas a primeira parceria com o grupo Wyndham”, deixando antever futuras colaborações. A escolha do XXL prende-se, diz Joel Pires, com “o dar continuidade de comida genuína aos nossos clientes habituais que vão de férias para o Algarve e mostrar aos residentes e aos clientes internacionais a essência da cozinha portuguesa”.

Mantendo o “toque de bistrô” que Olivier da Costa preserva do legado icónico do XL do Vasco Galego, o menu do XXL Quinta do Lago vai apresentar o “Soufflé de queijo e espinafres” (€26), o “Entrecôte Café Paris” (€27), o “Bife XXL” (€37), e o “Entrecôte Chimichurri” (€68), bem como o já “clássico” “Bitoque de Lagosta” (€89) e a “Picanha de tamboril” (€51). Naturalmente, a “Mousse de Kit Kat” (€9) é uma das propostas para terminar a refeição no XXL Quinta do Lago, localizado no Wyndham Grand Algarve, (Avenida André Jordan, Quinta do Lago. Tel. 289000300).

O ano de 2023 está a ser recheado de novas aberturas para o Grupo Olivier. No primeiro dia de maio abriu o SEEN Nice, no sexto andar do Anantara Plaza Nice hotel, com vista panorâmica para a Baie des Anges. Em regime de soft oppening está também o SEEN Rome, no Anantara Palazzo Niadi Rome, um edifício icónico da capital italiana. Já o Guilty Londres abre portas em setembro no nhow London Hotel . Antes, Oliveir da Costa abre três restaurantes no novíssimo e luxuoso La Caleta Resort, situado na Costa Adeje, em Tenerife. Os conceitos que o empresário leva para Espanha são o Yakuza, o Guilty e a novidade SEEN Beach. Também em setembro, o Dubai será mais um destino com uma oferta de restauração do Grupo Olivier. Para já, Joel Pires prefere não revelar qual será o conceito.