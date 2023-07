Turismos rurais no Algarve para desfrutar do campo com o mar por perto

Há muito mais no Algarve para descobrir para além dos areais dourados e do mar azul. Longe do bulício habitual dos dias quentes, estes espaços, em antigas quintas ou edifícios desenhados para proporcionarem os maiores confortos, usufrui-se do Algarve entre o verde dos campos e os laranjais. Siga estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa com a certeza de ter a praia a curta distância

Vila Valverde Design Country Hotel

A localização permite grande tranquilidade, apesar de estar a cinco minutos de distância da cidade de Lagos e a 900 metros da praia da Luz. Tome o pequeno-almoço no exterior, refresque-se na piscina e relaxe nas daybeds. O gosto do proprietário do Vila Valverde Design Country Hotel por arte e design, transforma esta unidade numa autêntica galeria de arte. Conheça a cave dedicada aos vinhos nacionais e jante no restaurante do hotel. Aproveite a piscina interior, sauna e banho turco. Descanse num dos 15 quartos panorâmicos renovados. A partir de €125.

Estrada da Praia da Luz, Luz. Tel. 282790790

Casa Modesta

Há um novo jardim, que representa o sistema dunar da ria Formosa, com plantas autóctones, que usa as águas pluviais, tornando-o sustentável, à volta de toda a casa. Mantém-se a horta biológica, de onde saem produtos para os chás do lanche e as hortícolas para as refeições. Na Casa Modesta perdura o imaculado branco dos oito quartos, onde as redes de pesca fazem de cortinas, alguns com kitchenette e açoteia privada. Aproveite ainda a cabana com chão de areia, para servir de sauna, local de massagens e meditação. A partir de €180.

Quatrim do Sul, Moncarapacho. Tel. 289701096

Quinta do Freixo

Na transição entre o Barrocal e a serra algarvia surge esta propriedade, com lagos, minas e um ambiente bucólico. Quem se hospedar nos 16 alojamentos, de diferentes tipologias, pode usufruir da piscina e conhecer a agricultura biológica mediante visitas guiadas. Observe as ovelhas, a destilaria e a fábrica de compotas. Na Quinta do Freixo, do figo, por exemplo, produzem-se doces, queijo e uma aguardente! Muitos produtos servem no Restaurante Bike Café, e há uma bike station e menus específicos para ciclistas. Explore rotas temáticas e passeie de caiaque. A partir de €70.

Quinta do Freixo, Benafim. Tel. 289472185

Octant Hotels Vila Monte

Este ano há quatro novas suítes, três com a tipologia Secret Sweet e a outra Solarium Renovada, com uma claraboia de vidro com vista para o jardim, criadas na Casa de Cima, cada uma com piscina exterior aquecida e solário e com privacidade absoluta. Juntam-se à Villa Índigo, com três suítes e piscina privativa, e aos restantes 55 quartos. Aproveite as noites de cinema ao ar livre do Octant Hotels Vila Monte, os workshops de botânica, de pizas e olaria, massagens, passeios nos jardins ou junto ao lago. Da horta biológica saem produtos para o restaurante. A partir de €140.

Sítio dos Caliços, Moncarapacho. Tel. 289790790

Pensão Agrícola

O Algarve é muito mais do que areia e mar, escondendo no Barrocal uma zona fértil, onde as quintas, além dos produtos agrícolas, escondem verdadeiros paraísos. Neste caso, onde em tempos a família Silva Gomes viveu, foi construída uma unidade de alojamento onde, além da elegância, se preservam memórias dos fundadores, como os móveis, as fotografias, roupas e livros, matéria-prima para que o Atelier Rua construísse seis quartos nesta Pensão Agrícola, onde se dorme com a história. Prepare-se para a presença do Ernesto, o burro da quinta. A partir de €170.

Sítio do Valongo, Conceição de Tavira. Tel. 917782189

Casas Quinta de Cima

Sinta as raízes agrícolas e a identidade tradicional ao caminhar por esta propriedade com mais de 30 hectares de abacateiros, amendoeiras, limoeiros e laranjeiras e ao entrar nos edifícios pintados de branco. A Quinta de Cima foi adquirida em 1925 por Frederico Ramirez, um dos herdeiros de Sebastian Ramirez, fundador da empresa de conservas, permanecendo na família e convertida à exploração turística, preservando memória e envolvente rural. Nove suítes generosas oferecem pátios privativos, pavimento aquecido, duches exteriores, sala de estar e cozinha. Prepare uma bebida no honesty bar, refresque-se no tanque e descanse nas espreguiçadeiras. Espreite Cacela Velha, a Praia da Fábrica. A partir de €220.

EM 1242, Vila Nova de Cacela. Tel. 966912743

Quinta dos Perfumes

Há associações felizes, como a que se faz entre a memória deste local, onde já laborou uma fábrica de perfumes, e o aroma libertado pelo laranjal, predominante na propriedade de 42 hectares. Passeie entre as 22 mil laranjeiras da Quinta dos Perfumes até à piscina exterior, que volta a ter o apoio do bar. Ande de bicicleta, participe nas aulas de ioga, recoste-se num dos 11 quartos ou seis estúdios disponíveis, sente-se na área comum ou deite-se nas daybeds do jardim, que também dispõem de tomadas e wi-fi. A partir de €150.

Quinta dos Perfumes, Conceição de Tavira. Tel. 281327233





Rui Vaz Franco

Conversas de Alpendre

Três dos 13 quartos foram remodelados e apresentam confortáveis mezzanines para alojar famílias, sempre com ligação à Natureza. Mantém o charme da cabana No Rules, revestida com troncos de árvore, com deck e piscina privativa, e o Armazém, onde encontra a ampla suíte com mezzanine e piscina privativa. Relevante volta a ser a Casa na Árvore, cenário de sonhos perfeitos. Aproveite o jacuzzi do Conversas de Alpendre e procure o quarto com cama exterior para dormir ao relento no verão. A partir de €185.

Estrada de Santa Rita, 36, Vila Nova de Cacela. Tel. 910035704