Conheça a Lagoa da Ervedeira, a primeira praia fluvial de Leiria

Oficialmente, desde o passado dia 1 de julho, a Lagoa de Ervedeira ganhou o estatuto de primeira praia interior de Leiria. É, agora, praia fluvial oficial e conta com diversos equipamentos de apoio e nadador-salvador até 10 de setembro. Local cada vez mais procurado pela beleza natural e por ser um dos pontos de interesse associado à Ciclovia da Estrada Atlântica, que atravessa o Pinhal de Leiria pela costa, num total de 62 km, entre a praia do Osso da Baleia e o Sítio da Nazaré. A área de 35 hectares, inseridos num cordão dunar, entre as matas Nacionais do Urso e do Pedrógão, e um espelho de água de 600 metros de extensão, com duas áreas de areia.

CM Leiria

Descrita como sinónimo de paz, passeio, lazer e natureza, a Lagoa de Ervedeira localiza-se na freguesia do Coimbrão. Rodeada por pinheiros-bravos e mansos, eucaliptos, rosmaninho, alecrim, samouco, e com um espaçoso areal, ganhava mais adeptos no verão, onde além de mergulhos na água doce da lagoa, era possível realizar várias atividades de lazer, como a canoagem ou stand-up paddle (ao longo do verão decorrem aulas todas as manhãs). Tem bar de apoio, passadiço, parque infantil e mesas com bancos em madeira para piqueniques. A Lagoa de Ervedeira é também um local identificado para a observação de aves e pesca desportiva.

A nova praia fluvial Para melhor aproveitar a natureza e, em simultâneo, reforçar as condições de segurança e lazer, desde este verão que a Lagoa da Ervedeira passou a ser uma praia fluvial oficial. A Casa do Guarda foi reaproveitada para balneários, instalações sanitárias e posto de socorros, e é em frente do edifício que está localizada a área de banhos, com nadador-salvador, diariamente das 10h00 às 20h00, até dia 10 de setembro. Atenção que existe outro areal na lagoa que não tem qualquer tipo de vigilância.