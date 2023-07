Na praia da Fonte da Telha o verão acontece entre sangrias exóticas, petiscos e massagens

Na praia da Fonte da Telha, se seguir o mar até avistar o Cabo Espichel, encontra o Areias da Telha, restaurante e clube de praia voltado para o mar. A entrada faz-se por uma passagem colorida que se abre para a esplanada no deck de madeira e os cadeirões na areia com chapéus de colmo, além de uma relaxante zona de bar. Nascido de um antigo apoio de praia com as condições dos anos 80, o Areias da Telha foi alvo de várias melhorias arquitetónicas e é hoje um espaço com múltiplas valências que podem passar despercebidas a quem olha de fora.

Fique pelo deck a olhar o mar e a curva do areal, mas também as falésias até à ponta, onde, em dias claros, consegue identificar a igreja do Cabo Espichel. Por vezes, asas-delta coloridos sobrevoam os céus. Para completar o cenário, no areal encontra uma estrutura de madeira com véus esvoaçantes, onde se pode entregar a uma massagem relaxante ao som da brisa do mar (a partir de €20).

Passe então para a degustação do Areias da Telha. O chef Jorge Pinto criou uma série de combinações “terra e mar”, com carnes, mariscos e peixes. São sete “Travessas” bem gulosas (entre €42 e €65), pensadas para duas pessoas, uma das quais servida em cataplana. “Elaborámos uma carta com a nossa identidade e conceito, mas mantendo a tradição”, explica. Se preferir petiscar à portuguesa, há “Choco frito” (€11), “Ameijoas à Bulhão Pato” (€18), “Choquinhos ao Alhinho” (€19) ou “Camarão à Guilho” (€18). Experimente também os já emblemáticos “Lavagante grelhado com manjericão e manteiga” (€30) ou o “Arroz de lavagante com miolo de Ameijoa” (€57) e a “Massinha de Cherne ou Garoupa com Mariscos” (€45).

A carta de vinhos e cocktails, da responsabilidade do sommelier Marco Salgado, “percorre” o país e inclui uma escolha do chef, mas há ainda as populares sangrias de espumante (€23), de maracujá, frutos vermelhos, pepino e lima e tropical. Prolongue a prova e fique com os pés na areia até o sol se pôr. Ao jantar experimente os pratos de autor como o “Atum ao Porto” (€20) e o “Salmão com maracujá”, este último uma criação em prova no Concurso Gastronómico de Almada. Ao cair da noite aproveite a música ao vivo ou os sets do Dj residente e entre na onda tropical deste clube de praia.

Situada na Península de Setúbal, entre o Cabo Espichel e o Cabo Raso, na descida da enseada da Mata dos Medos, a Fonte da Telha foi inicialmente uma zona piscatória que rapidamente se transformou em colónia balnear das gentes da Costa da Caparica, Amora e Seixal devido à extensão de areia e águas translúcidas. Tem havido melhorias nos acessos à praia e recentemente foram construídos passadiços com miradouro sobre a praia. O Areias da Telha (Av. Vasco da Gama, 999, Fonte da Telha, Costa da Caparica. Tel. 937289520) está aberto todo o ano e conta com 200 lugares. Dispõe de zonas mais abrigadas para receber durante o inverno, mas, por agora, é usufruir do mar, sol, paisagem e boa mesa à beira-mar.