Com menos praias fluviais devido à seca, Gerês volta a cobrar portagens

Destino de sonho e eleição, o Parque Nacional da Peneda-Gerês volta este verão a ter diversos condicionalismos em nome da proteção deste paraíso natural. Assim, este ano, no concelho de Terras de Bouro, o rio Homem não tem praias fluviais, devido à necessidade de armazenamento de água, consequência da seca extrema.

RUI DUARTE SILVA

Em consequência, segundo relata o jornal O Minho, “ficou a albufeira artificial do Vale de Vilarinho da Furna a abarrotar, ocupando assim o espaço de todas as áreas, incluindo as Praias da Portela e da Quinta do Padre Outeiro”. A publicação explica ainda que a Associação dos Antigos Habitantes de Vilarinho da Furna (AFURNA), aproveitou a impossibilidade de aceder de automóvel para iniciar obras de melhoria do espaço de visitas, ali existente, e que só vão estar prontas no próximo ano. “Na margem esquerda da Albufeira de Vilarinho da Furna, acessível pela Bouça da Mó, acima da Geira Romana, que por sua vez está também com o empedrado submerso pelas águas do rio Homem, não há igualmente praias fluviais, às quais é habitual entrar a partir da zona da Portagem da Bouça da Mó, situada centenas de metros mais abaixo da Ponte do Ribeiro do Sarilhão”, descreve ainda o jornal.

Perante esta situação, a alternativa a banhos, nesta zona do Gerês, são as cascatas da Ponte do Rio Homem e as cascatas e lagoas da Mata de Albergaria, acessíveis apenas a pé e com redobrados cuidados. No concelho de Terras de Bouro existem outros locais muito procurados como as cascatas do Arado ou de Fecha de Barjas (Thaiti), e a praia fluvial de Alqueirão, situada na margem da albufeira da Caniçada, após a ponte que liga o rio Caldo à Vila do Gerês.

Portagens regressam ao Parque Nacional Desde 2007 que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) cobra portagens no acesso ao Parque Nacional da Peneda-Gerês. Estão abrangidos automóveis, mas também motociclos. Este verão, a cobrança efetuada nos acessos da Portela do Homem, Mata de Albergaria, Bouça da Mó e Portela de Leonte, recomeçou no último fim de semana e mantém-se até ao final de setembro. Para condicionar e gerir o acesso e a pressão sobre os ecossistemas do Gerês, as entradas apenas se podem realizar entre as 11h00 e as 18h00. A taxa cobrada é de €1,50. As receitas geradas pelas portagens destinam-se à manutenção do estradão em terra batida (Bouça da Mó) paralelo à Geira Romana.