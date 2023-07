Antes da inauguração do bar de praia, JNcQUOI abre Cabana no areal do Pego

O cenário é de sonho: chapéus de colmo perfeitamente alinhados, com duas espreguiçadeiras de um lado, a que se juntam fileiras de “Camas Cabanas”, com passadiço de acesso. O mobiliário de praia é assinado pelo arquiteto Vincent Van Duysen, sediado em Antuérpia, e especializado em hotelaria. Neste cenário paradisíaco, no areal do Pego, no concelho de Grândola, destaca-se a Cabana, o apoio de praia de onde parte toda a animação, a partir do constante movimento dos shakers a prepararem coloridos cocktails e refeições ligeiras, e a debitarem a melhor música da estação para animar as tardes, o pôr do sol e parte da noite, ja que o novo espaço funciona, diariamente, até às 22h00. Percorra a fotogaleria para conhecer o Beach Club JNcQUOI:

Apesar de funcionar ainda em soft opening, para afinar os pormenores finais, o JNcQUOI Cabana, na praia do Pego, já está a marcar o início do verão. Serve de aperitivo para o verão e é como uma antecâmara do Beach Club JNcQUOI, com previsão de abertura para agosto. A Cabana é também o primeiro de um total de oito projetos previstos pelo grupo de Paula Amorim e Miguel Guedes de Sousa. O plano é que o Beach Club JNcQUOI seja o mais exclusivo bar de praia, alinhado com as mais recentes tendências internacionais, ao juntar diversão, ao som de DJs convidados, refeições leves, cocktails e sunsets memoráveis.

Ao gosto dos clientes, o JNcQUOI Cabana dispõe de duas ementas. Nas “Sunbeds”, onde debaixo dos chapéus de colmo encontra inclui duas espreguiçadeiras de madeira (€50), e nas “Camas Cabanas” (€80), com uma cama de 2m x 1.80m, em madeira, estão incluídas no preço, duas toalhas JNcQUOI e duas garrafas de água Earth Water. Na ementa, encontra “Pão de forma com rosbife, queijo e rábano” (€8) e “Tortilha de camarão e guacamole com mozarela (€9), bem como várias “Focaccias” de “Presunto, ovo e tomate” (€12), “Mortadela italiana, burrata e rúcula” (€10) e “Baguete de maionese de atum, ovo e abacate” (€9). Nas especialidades, servem-se “Hot dog de salsicha” (€8), “Prego no bolo do caco com maionese de trufa” (€18) e “Míni pasteis de Chaves” (€6). Há ainda uma secção refrescante de “Saladas”, com “Quinoa com salmão teriyaki” (€17,50), “Quinoa com peito de fango e legumes” (€16) e “Couscous com camarão” (€16). Conte ainda com “Wraps” de “Frango com alface romana e molho Caeser” (€8), “Atum, abacate e ovo” (€8) e a inevitável “Bola de Berlim” (€2).

Já no bar principal do JNcQUOI Cabana há como especialidades “Prego trufado em bolo do caco” (€18), “Bifana de porco preto em bolo do caco” (€16), “Pica-pau de novilho com pickles” (€25), “Pica-pau de porco preto com coentros” (€23) e “Pica-pau de atum com pickles de cebola e orégãos” (€24). As “Robatas”, ou seja, “espetadinhas” são “Yakitori de frango” (€9), “Kofta de borrego” (€11), “Frango com piripíri” (€8), “Plumas de porco preto com molho barbecue” (€16) e “Camarão tandoori” (€16), todas acompanhadas com pão turco.

Para complementar, há “Hot Dogs”, onde se destaca o de “Camarão e sapateira com maionese de trufa” (€18) e o de “Lavagante com maionese de trufa” (€39). Há ainda “Tacos” de “Camarão” (€7), “Picanha” (€9), e “Carnitas” (€6), e as “Saladas Poke” de “Legumes com húmus e queijo Feta” (€14), “Salmão com quinoa e guacamole” (€17,50) e “Camarão com couscous e legumes” (€16). Naturalmente, a “Bola de Berlim” (€2) com ou sem creme, terminam a refeição.