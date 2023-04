Grândola, os hotéis de luxo da vila morena

Vermelho Hotel Outra cor não podia dar nome aquele que é o primeiro boutique hotel de Christian Louboutin, o famoso designer francês de sapatos de luxo, conhecido por “assinar” as criações com uma sola vermelha. O empreendimento, criado em colaboração com a arquiteta Madalena Caiado, é o espelho da sofisticação que Loubotin imprime aos seus sapatos, celebrizados pela atriz Sarah Jessica Parker, na série “O Sexo e a Cidade”. O Vermelho Hotel tem somente 13 quartos, cada qual com identidade própria. São “treze quartos únicos e singulares, diferentes, em tonalidades, texturas e estilo, mas todos partilhando a natureza íntima, quente e vibrante que caracteriza o vermelho”, como se pode ler no site do hotel. Nos quartos encontra detalhes únicos e marcantes, como a cama baldaquina ou a banheira burlesca. As cores são vibrantes e apaixonantes. A partir de €380. Rua Dr. Evaristo Sousa Gago, 2, Melides. Tel. 915280511

Sublime Comporta A área de 17 hectares, com vegetação frondosa, fica na memória de quem descobre o alojamento. O mesmo se passa com a movida do bar e restaurante, rodeados de pitfires, que convidam a ficar a olhar as estrelas enquanto saboreia um gin Sublime. A horta continua pujante e serve em parte as cozinhas do Sem Porta, Food Circle e Tasca, espaços dedicados a experiências gastronómicas distintas, que respondem aos apetites das várias alturas do dia e estados de espírito. A Tasca é bem portuguesa, enquanto o Food Circle oferece uma imersão na cozinha do fogo e proximidade ao chef. Já o Sem Porta é lugar de degustação, com vista para a performance da equipa que prepara o seu momento de fine dining. A arquitetura dos alojamentos do Sublime Comporta remete para o desenho das cabanas da Comporta do antigamente, estilizados e decorados a pensar na descontração das férias. Relaxe no Spa, entre uma massagem e um banho quente na piscina interior, tome um chá feito de ervas da propriedade e fique numa das 90 propostas disponíveis para pernoitar. A partir de €260. EN 261-1, Muda. Tel. 269449397

Quinta da Comporta Foco nos detalhes e compromisso com o meio ambiente são as máximas que cada vez mais orientam este projeto. Romãs, maçãs, flores, couves, tomate ou alfaces chegam à cozinha do chef João Sousa, que no restaurante da Quinta da Comporta nos brinda com propostas autênticas e repletas de sabor. A horta própria, regada com reaproveitamento de águas, cresce em área e variedade. O produto-estrela da região, o arroz, serve de base para a criação de uma linha de alta cosmética, utilizada nas massagens corporais e tratamentos faciais do Oryza Spa. Mergulhe nas piscinas interior e exterior aquecidas. De bicicleta, passeie por entre os cultivos, ou caminhe seguindo o contorno das areias brancas que rodeiam os alojamentos. São casas com tetos de colmo, ao jeito das cabanas originais da Comporta. Aproveite os duches envidraçados com luz natural e vista para o seu pátio privado. As muitas horas de sol que alimentam os painéis solares permitem banhos relaxantes ultraquentes. Desligue e experimente um retiro de ioga. Veja o cartaz do novo home cinema, com sofás gigantes, cor de terra. A partir de €260. Rua de Alto de Pina, 2, Carvalhal. Tel. 265112390

Spatia Comporta Dispõe de 20 quartos, todos com pátios, uma suíte e 13 villas, V2 e V3, com jardim e uma área própria de um hectare cada uma. Mas neste verão irá acrescentar 18 quartos e um novo Club House. Inaugura um gazebo e convida a retiros de ioga. No Spatia Comporta poderá tomar o pequeno-almoço até ao meio-dia. Faça uma massagem relaxante e passeie, a pé ou de bicicleta, aproveitando a praia ali perto e levando um piquenique consigo. Reserve jantar no restaurante e usufrua da tranquilidade nos 38 hectares da propriedade onde se instala este hotel. A partir de €250. EN 261-1, Estrada das Bicas, Bicas. Tel. 269249486

A Serenada Enoturismo Com temperaturas amenas, apetece petiscar ao ar livre, seja junto à piscina panorâmica, seja entre vinhas. Faça um piquenique com vista para a planície. Enquanto produtor de vinho desde 1960, este alojamento coloca enfoque no enoturismo e proporciona diversos tipos de provas de vinhos. N’A Serenada Enoturismo , passeie pelas vinhas, saiba mais acerca da sua história e contemple a paisagem. Jante no restaurante próprio e pernoite num dos sete quartos, dos quais quatro suítes com varanda panorâmica. A partir de €90. RIC 1265, Outeiro do André, Sobreiras Altas. Tel. 2699498014

Sobreiras – Alentejo Country Hotel O design de todo o alojamento transmite uma imensa tranquilidade. Dispõe de 24 quartos, com varanda e vista para o campo, além de duas vilas (V3 e V4). Caminhe, passeie a cavalo ou de bicicleta, tirando partido dos 25 hectares da propriedade. Mergulhe na piscina de bordo infinito do Sobreiras – Alentejo Country Hotel e faça uma massagem de relaxamento ao ar livre. Dedique tempo ao desporto no campo de paddle e ténis. Viaje pela cozinha alentejana no restaurante e bar homónimos. A partir de €90. Herdade do Vale das Sobreiras, Mosqueirões. Tel. 269109930

The Editory by The Sea

Com um total de 132 apartamentos, de várias tipologias, o The Editory by The Sea assume uma identidade muito diferente, ao apostar num “ambiente vanguardista, tranquilo e zen”. O objetivo, a médio prazo, é dotar a unidade com todos os serviços e ofertas de um aparthotel de cinco estrelas. O público preferencial é também diferente, apostando no segmento de casais, independentemente de existirem apartamentos que podem alojar até seis pessoas. Mais especificamente, ao longo de 16 pisos, existem 65 estúdios e 67 suítes (a partir de €180) de linhas modernas e funcionais, com kitchenette equipada, varanda privada e possibilidade de room service. Logo à entrada é visível a profunda mudança no conceito do The Editory by The Sea: o staff está vestido em estilo boho-chic e o ambiente é de grande tranquilidade, com espaço central aberto, mas com sofás e mesas altas que convidam a relaxar após a viagem. É, precisamente, por cima da receção que se destaca o gigantesco mural da artista plástica Tamara Alves. “Eco de um corpo na cal viva” é o título da impressionante obra, que explicam, pretende transmitir “a perspetiva de que o hotel é uma montra do paraíso natural que é Tróia”. A sustentabilidade, a ligação às comunidades locais e o elogio à envolvente natural da Península de Tróia estão também presentes em diversos detalhes, desde o restaurante aos quartos, com destaque para a cesta de verga de um artesão local que guarda diversos tesouros essenciais ao bem-estar. A partir de €180.

Rua Do Choupo, Tróia. Tel. 265113000