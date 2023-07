Desenhado por Souto Moura, novo agroturismo em Ponte da Barca é um elogio à arquitetura e à natureza

Perde-se no tempo a história desta casa, embora alguns registos indiquem que a fundação da Quinta do Outeiro remonta a 1598. Já nesses tempos produzia vinho e castanhas e pertenceu sempre à mesma família até 1933, ano em que é adquirida pelo bisavô de Inês Sousa Pinto, que abraçou com toda a paixão o desafio de tornar o espaço uma referência turística do Alto Minho. Primeiro reconverteu-se a zona agrícola, coincidentemente com vinhas e castanheiros, e em 2017, arrancou o projeto de arquitetura para a construção da unidade de alojamento de turismo rural.

Previous Next 1 10

Sebastião Pinto, casado com Inês Sousa Pinto, diz que foi “fácil convencer o arquiteto a abraçar o projeto”. O Prémio Pritzker de arquitetura em 2011 “entusiasmou-se com o projeto, que apelou às raízes minhotas do arquiteto”, com ligações a Vila Verde, a poucos quilómetros da Quinta do Outeiro. “Aproveitou a traça original de uma casa senhorial, e adaptou o edifício de pedra para uma estrutura capaz de receber com todo o conforto e comodidade aqueles que procuram o bem-estar num cenário onde a natureza conflui em estado puro”. Uma união perfeita para, conta Sebastião, “os amantes da arquitetura, do turismo de natureza, do enoturismo, ou até nómadas digitais”.

Outra das razões para avançar com a construção deste turismo rural foi a de “valorizar a região. Ser um turismo de valor acrescentando, que liga a exploração agrícola ao turismo”, conta o proprietário. E se a casa é decorada de forma minimalista, charmosa e acolhedora, onde predominam os tons campestres e a luz natural. No exterior, não faltam atividades complementares para ocupar o tempo. E, a partir de Ponte da Barca o Parque Nacional da Peneda-Gerês é sempre um bom destino de descoberta.

Atualmente a Quinta do Outeiro dispõe de quatro quartos (a partir de €150) no primeiro andar e três no piso térreo, estes equipados com kitchenette e mais direcionados para grupos. Pode receber até 16 hóspedes, existindo a possibilidade de ser alugado na sua totalidade, seja para encontros empresariais, seja para convívios de amigos ou familiares. O edifício conta ainda com duas salas de estar e uma sala de refeições, onde são servidos os pequenos-almoços e jantares preparados pelo chef consultor Gonçalo Henriques, que privilegiou os sabores tradicionais do Alto Minho, apresentados segundo as tendências mais contemporâneas.

Ao longo dos oito hectares da Quinta do Outeiro, há uma piscina com espreguiçadeiras, e experiências como a recolha dos legumes da horta biológica, ou ajudando na colheita de mirtilos e castanhas. Em setembro, têm também a possibilidade de participar na vindima da quinta, inscrevendo assim a sua participação na colheita do ano do vinho “Partilha”, um vinho da casta Loureiro, produzido na quinta. Há ainda workshops de fotografia, passeios a cavalo e bicicletas elétricas para descobrir a região.