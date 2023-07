As ervas aromáticas, o mel, o azeite, o livro, a mercearia e o restaurante de Rute e João em Évora

A ideia de Rute Porto e João Marcos terem um espaço de restauração na cidade de Évora começa em 2019. Um ano depois começa o planeamento, desde a projeção do mobiliário, desenhado pela designer de comunicação de formação, na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, ao tipo de cozinha e serviço a implementar. A conversão de dois espaços em um só, dominado pela cor branca e os mármores, num edifício histórico do Largo Álvaro Velho, com mercearia e restaurante contíguos, deixam adivinhar o desfecho. Em junho de 2021, abrem-se as portas do restaurante Do Largo, no n.º 6 do Largo Álvaro Velho, em Évora, com esplanada disposta sob dois jacarandás.

Kerry Murray

“O objetivo deste projeto é passar a mensagem de se comer de forma saudável”, esclarece Rute Porto. O fabrico próprio é imperativo, desde o pão, de fermentação lenta, “feito com farinhas nacionais biológicas”, aos bolos e sobremesas. A diversidade de produtos é posta à prova desde o pequeno-almoço, com a ementa da cafetaria, disponível das 0930 às 12h00, ao lanche mais tardio, passando pelas sugestões inscritas na ementa diária, entregue, das 12h00 às 18h00, a quem se senta à mesa Do Largo. “Tudo é feito cá”, reforça a nossa anfitriã, mesmo as compotas e a granola de aveia e frutos secos, igualmente disponível para venda a granel na mercearia. A maioria dos produtos da estação são produzidos em Évora e no distrito homónimo, e da quinta Be Aromatic, propriedade de oito hectares do casal, localizada às portas do centro histórico da Capital Europeia da Cultura 2027.

Kerry Murray

“O nosso pão com azeite rio e sal verde (€4)”, o “Húmus de ervas aromáticas” (€7,50), o “Atum salteado com gengibre, malagueta, manteiga fumada, limão e coentro” (€16) servem para abrir às hostilidades à mesa. Na lista das sugestões, consta sempre a “Salada da estação” (€15), cuja composição muda consoante o que há, e o “Bife vegetariano” (€15), em forma de hambúrguer. Aos mais arrojados, recomenda-se a “Tosta Do Largo” (€16,50), feita com cachaço de porco alentejano temperado com especiais e ervas aromáticas, assado a baixa temperatura. É servido com um queijo de vaca produzido no Alentejo, em modo de produção biológico. As alternativas são as opções vegan, sem lactose e sem glúten, “além dos pratos da carta, há sempre o prato do dia”, acrescenta a proprietária.

Kerry Murray

Aos sábados e domingos, das 09h30 às 15h00, bem como aos feriados, há “Brunch Do Largo” (€22). Os sumos são feitos a partir de fruta natural e as infusões são maioritariamente elaboradas com ervas aromáticas da Be Aromatic. Junte-se vinhos do Alentejo, o cocktail Do Largo Smokey Ginger (€9), o gin mais conhecido da região, os licores artesanais Be Aromatic, feitos com aguardente de medronho (€4) ou a própria aguardente de medronho biológica a solo (€4,50) feita “com medronhos da serra do Caldeirão, por um senhor da velha guarda”, revela a nossa anfitriã, que compra este produto e lhe coloca o rótulo da sua autoria. “Há de poejo e de erva-príncipe”, conta ou não fosse o Do Largo a montra das ervas aromáticas frescas e secas da quinta Be Aromatic, vendidas em embalagens criadas pela designer de comunicação ou a granel.

Kerry Murray

Esta propriedade agrícola foi comprada, em 2012, por Rute Porto e João Marques, tendo, este último, posto em prática os seus conhecimentos enquanto arquiteto paisagista, formação tirada na Universidade de Évora. Inicialmente, plantaram três hectares de ervas aromáticas, vendidas posteriormente a granel. Mais tarde, Rute Porto desenvolve a marca Be Aromatic e o espaço destinado à produção é reduzido para um hectare e meio. Mantém-se a produção em modo biológico, assim como a estufa de secagem de erva-príncipe, lúcia-lima, poejo, alecrim, manjerona, saliva, tomilho-limão, entre muitas outras. “A apanha é feita à mão desde maio até outubro, novembro. Depois entram a repouso vegetativo”, época do ano em que aproveitam para limpar o campo

Kerry Murray

No Do Largo, está disponível para venda o azeite extraído da azeitona do olival centenário, da variedade de Galega da quinta Be Aromatic. A quantidade deste produto traduz-se “em cerca de 200 garrafas por ano”. Apicultora por paixão, Rute Porto também produz mel biológico. De uma colmeia passou para 12, mas agora são apenas duas. As abelhas alimentam-se das ervas aromáticas da propriedade. “Temos sempre flores no inverno”, garante a designer de comunicação, que adora comer e cozinhar, gostos que resultaram na elaboração de um livro intitulado “Sal verde - Aromáticas e cozinha”.

Kerry Murray

O livro dá a conhecer pormenorizadamente mais de duas dezenas de ervas aromáticas nas vertentes culinária e medicinal, as quais estão distribuídas por mais de uma centena de receitas. Os detalhes estéticos foram captados pela lente de Kerry Murray e são um regalo para quem o lê no interior do espaço Do Largo (Largo de Álvaro Velho, 5 e 6, Évora. Tel. 266095250), de terça-feira a sábado, entre as 9h30 e as 19h00, na companhia de uma infusão fresca, que tanto apetece, para afastar este calor!