Entre a planície e a cidade, conheça os melhores hotéis de Évora

Hotéis de charme no interior das muralhas, casas apalaçadas, conventos recuperados, aldeias renascidas e herdades com terra a perder de vista, a lista de alojamentos de referência em Évora confirma a arte de bem receber das gentes do Alentejo. Confirmada a escolha de Évora como Capital Europeia da Cultura em 2027, esta pode ser mais uma razão a juntar a tantas outras para descobrir a cidade. A partir do guia Boa Cama Boa Mesa 2022, conheça os melhores hotéis de Évora

Octant Évora

Aberto, desde junho de 2021, a escassos quilómetros da cidade de Évora, este 4 estrelas é constituído por edifício principal, com 56 quartos (a partir de €115), e 16 villas (dez V3, com garagem, e seis V2). Mergulhe nas piscinas exteriores, preguice na relva e brinde às férias no bar de apoio. Frua das piscinas panorâmicas, só para adultos, nas exteriores ou na interior, do Spa, de água aquecida. Experimente a carta do restaurante, com kids corner à disposição, e faça um piquenique na planície ou uma refeição leve, disponível nas duas novas food trucks, e leve as crianças a visitar os animais da herdade, onde se instala o Octant Évora.

Herdade do Perdiganito, lote 52, Nossa Senhora de Machede. Tel. 266248530.

Convento do Espinheiro

Instalado num convento do século XV, este hotel de 5 estrela estrelas é um paraíso às portas da cidade de Évora. No histórico edifício, é de destacar a preservação da igreja, os restaurantes Divinus e Olive, que ocupam, respetivamente, a adega do convento e a vetusta cozinha dos monges, e os três bares. Os 82 quartos e 10 suítes (a partir de 160) do Convento do Espinheiro dividem-se entre as alas antiga, mais clássica, e a nova, de traço contemporâneo. Faça proveito da piscina ao ar livre, do jardim e do Spa, com piscina de água aquecida. Aceite o convite para saber mais sobre vinhos no Cisterna Wine Bar.

Convento do Espinheiro, Évora. Tel. 266788200

Ecork Hotel Évora

O montado compõe a envolvente que rodeia as 56 villas (desde €150), de traço minimalista. Todas têm terraço próprio e seis estão equipadas com kitchenette, pormenor a reter pelas famílias. Conjugue a pausa no campo com ioga e taças tibetanas, novidades complementares ao Spa, instalado no edifício principal do Ecork Hotel Évora, onde a piscina panorâmica oferece uma esplêndida vista sobre a planície envolvente. Experimente o novo Menu Km 0, composto por pratos confecionados com produtos locais, no restaurante Cardo, que nas traseiras guarda a horta biológica.

Quinta da Deserta e Malina, Évora. Tel. 266738501

Imani Country House

Localizada às portas da cidade de Évora, esta propriedade secular é um refúgio idílico. Nas cinco suítes, com salamandras, e nos dois quartos (desde €175), a decoração intimista confere um ambiente confortável e romântico. Aproveite cada minuto. Mergulhe nas piscinas exteriores, solicite uma massagem ao ar livre, passeie de bicicleta e brinde à vida no honesty bar Armazém. Atente na ementa do restaurante Improvável, com uma cozinha focada nos sabores regionais e na utilização dos produtos da horta biológica da quinta, onde se instala a Imani Country House.

Quinta de Montemuro, Guadalupe. Tel. 925613847

M’AR De AR Aqueduto

Adjacente às muralhas do Aqueduto Água de Prata, o boutique hotel M’AR De AR Aqueduto demarca-se pelo seu traço contemporâneo. A mesma linha é extensível aos 62 quartos (a partir de €125), recentemente restaurados no sentido de reforçar o conforto. Entregue-se às mãos de especialistas do bem-estar no Spa Aqueduto. Mergulhe na piscina interior aquecida ou na exterior, ladeada de espreguiçadeiras e com bar de apoio. Experimente os petiscos alentejanos e solicite uma prova de vinhos do Bar Bistrô, contíguo ao restaurante Degust’AR.

Rua Cândido dos Reis, 72, Évora. Tel. 266740700

São Brás do Regedouro

Este turismo de aldeia está no coração de São Brás de Regedouro. As 15 casas (a partir de €95), de arquitetura tradicional, estão equipadas com kitchenette. Todas estão identificadas com o logótipo do alojamento e ostentam o nome ou a profissão de quem lá residiu em tempos. 13 têm terraço e 2 partilham um pátio interior. O pequeno-almoço é disponibilizado numa cesta à porta de casa. A piscina, com bar de apoio, é perfeita para refrescar no verão. A dois passos dali está o edifício principal do alojamento São Brás do Regedouro, de traço contemporâneo, com restaurante, terraço e bar a céu aberto, loja de produtos regionais e garrafeira. Solicite uma massagem, passeie de bicicleta pelos arredores e faça um piquenique.

São Brás do Regedouro. Tel. 926494291

Vitória Stone Hotel

O cunho de Nini Andrade Silva é visível em cada pormenor deste boutique hotel design situado fora das muralhas do centro histórico de Évora. Os 48 quartos (a partir de €85), espalhados por três pisos do Vitória Stone Hotel, representam a sofisticação e o conforto. As mesmas características comungam com os espaços comuns. É o caso do bar Avista, no topo do edifício, da piscina panorâmica, com bar de apoio, e do Almendra Spa. Acrescente-se o 5Amêndoas Restaurante, no piso térreo, onde o chef João Farinha assina uma ementa cujas sugestões de pratos fomentam a partilha.

Rua Diana de Lis, 5, Évora. Tel. 266707174

pedro sampayo ribeiro

The Noble House

Do hotel, de 24 quartos (desde €75), destaque-se a Garden Suite, paredes-meias com a muralha romano-gótica da Cerca Velha, a zona mais antiga da histórica cidade. Some-se os cinco modernos apartamentos do The Noble House Suites & Apartments, onde a Cathedral Suite oferece um terraço com panorâmica de 180 graus sobre o casario e arredores. Solicite uma massagem e consulte na receção as lista de atividades. O pequeno-almoço é servido no The Noble Bistrô, o restaurante deste boutique hotel instalado num edifício do século XVII.

Rua da Freiria de Baixo, 16-20, Évora. Tel. 266247290

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!