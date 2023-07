No novo bar que está a conquistar a Comporta há cerveja artesanal de arroz

O novo gastrobar da Comporta é um convite para aproveitar o verão. Com o nome de Be Bar Comporta, abriu em junho no coração da aldeia com o objetivo de ser uma opção original, acolhedora e descontraída de comida e bebida para partilhar. Inspirado no rústico tradicional da Comporta, tem uma convidativa esplanada, uma pequena mercearia de produtos artesanais e ainda uma cerveja criada com o arroz da Comporta. O novo espaço já está a conquistar os visitantes.

No menu do Be Bar Comporta, o foco está nos produtos da região. A cozinha, a cargo do chef Luccas Paixão, apresenta sabores da culinária tradicional portuguesa, com natural predominância do Alentejo, inspirando-se nas particularidades desta região do Sado, como a aridez do campo, a humidade dos arrozais e a salinidade do Atlântico. O resultado são pratos frescos e atuais, onde se sentem as referências aos pratos tradicionais.

Para acompanhar as comidas, além da cerveja criada em exclusivo para o Be Bar Comporta, há cocktails de autor e uma vasta carta de bebidas refrescantes para contrariar o calor. “O propósito deste projeto vai muito além de uma boa oferta de comidas e bebidas. Este é um espaço que se quer de partilha, de convívio, e de momentos eternos. Estamos entusiasmados e convictos de que conseguiremos transmitir a nossa filosofia que é Be-Ser/Estar” afirma Carla Pavolak, uma das responsáveis deste novo projeto.

Ines Malvarez

Sempre sob o conceito da partilha “Para começar” há “Crispy” (€3.50), uns chips de batata-doce ou salgada artesanal, acompanha molho tártaro, “Queijo de Alcácer e aromas do Alentejo” (€5.50), um queijo aromatizado com alecrim e alho e pão artesanal, uma “Nuvem de bacalhau em broa de milho” (€7), que é um cremoso de bacalhau e broa de milho, “Cavala curada em tosta de gaspacho” (€7) e um “Brioche do mar” (€7), onde o brioche é recheado de camarão ao molho rosé levemente picante. A aventura pelos sabores do Alentejo continua com a “Sandes de tomatada de frango a alentejana” (€7), a “Sandes de porco preto com molho Be Rice IPA” (€7.50) e com a “Tábua Alentejana” (€25) onde não faltam queijos e enchidos, compota, frutos secos e pão regional.

Nos doces, o Be Bar Comporta também vai beber inspiração ao Alentejo, bem como à aldeia onde está localizado. Há o “Arroz-doce Comporta” (€3.50), com arroz-doce, puré de batata-doce laranja e raspas de laranja, o “Brownie de cacau” (€3.50), o “Be Banana Bread” (€4.50), servido com castanha, creme de lima e canela e gelados artesanais (€6.50).

A primeira cerveja artesanal de pressão da Comporta Para além da sua gastronomia, o novo espaço é igualmente conhecido pela oferta de bar e nesta vertente o destaque é a cerveja de marca própria. É a primeira cerveja artesanal de pressão da Comporta, que une os sabores locais com a mestria profissional de uma bebida feita para ser degustada enquanto se aprecia um dos melhores sunsets da região. A Be Bar RICE-IPA é uma cerveja exclusiva e de autor, com uma base de arroz, feita com grãos de arroz colhido nos arredores e “alquimizada” pela criatividade e excelência do mestre cervejeiro Pedro Santos.

Mostrar a versatilidade dos ingredientes foi uma das motivações que levou Pedro a testar vários produtos até encontrar as melhores fórmulas: “uma cerveja artesanal da Comporta, de corpo médio, amargor presente e aroma cítrico". No bar estão 7 tipos de cerveja de pressão com novidades semanais para atender até mesmo o mais exigente paladar. O Be Bar Comporta nasce por um convite de Márcio Gomes e Sónia Lopes a Pedro Santos e Carla Pavolak. Os dois primeiros são proprietários do Be Comporta.

O Be Bar Comporta (Rua do Secador, 8, Comporta. Tel. 918403207) localiza-se no edifício histórico e icónico da Casa da Cultura. Abre das 17h00 às 02h00, encerrando apenas à quarta-feira.