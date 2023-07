Tradição à mesa: um roteiro pelos melhores restaurantes de Viana do Castelo

A história, as tradições e a gastronomia de Viana do Castelo está, para sempre, ligada ao bacalhau. Desta cidade minhota e atlântica zarpavam os bacalhoeiros em direção à Terra Nova e Gronelândia e, o fiel amigo, ganhou raízes profundas no quotidiano das gentes. Bacalhau à Viana, à Gil Eannes, à Zé do Pipo, assado, na Brasa, de Cebolada, ou à Camelo… são muitas as receitas que estão à distância de um pedido nos melhores restaurantes da cidade. Mas, a gastronomia de Viana do Castelo também se destaca pelos mariscos e peixes frescos, com destaque para o robalo com algas, a que se acrescentam o polvo de Castelo do Neiva, o cabrito à serra d’Arga, os rojões e o sarrabulho. Manda a tradição, que todos estes pratos sejam harmonizados com os vinhos verdes da região. A partir da seleção do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, conheça a lista dos melhores restaurantes do concelho de Viana do Castelo.

ABELO

O LARANJEIRA

A tradição ainda é o que era neste restaurante, no centro da cidade, cuja gerência já vai na terceira geração. As receitas são agora apresentadas com aspeto mais moderno, mas mantêm-se os sabores de outrora e que deram fama ao restaurante O Laranjeira. “Filetes de pescada” com salada russa e couve-roxa, “Bacalhau à posta”, diariamente confecionado segundo uma determinada receita, e “Cabritinho assado no forno” são algumas das sugestões. O carrinho de sobremesas aconchega o estômago dos mais gulosos. Preço médio: €25.

Rua Manuel Espregueira, 24, Viana do Castelo. Tel. 258822258

TABERNA DO VALENTIM

A montra de peixe, à entrada deste concorrido restaurante, antecipa a frescura dos exemplares que chegam à mesa, grelhados com mestria, como o robalo, o linguado e o rodovalho, sempre de acordo com o que traz o mar. Para quem procura comida de conforto, o “Arroz de peixe”, o “Ensopado de peixe com amêijoas” e a “Caldeirada de peixe” são sempre boas opções na Taberna do Valentim. Obrigatórias as “Pataniscas” e a “Sopa de peixe”, a iniciar, e o “Leite-creme”, a rematar. Dada a afluência, é aconselhada a reserva. Preço médio: €25.

Avenida Campo do Castelo, 45, Viana do Castelo. Tel. 258827505

TASQUINHA DA LINDA

Neste armazém de pesca recuperado, que se transformou num dos grandes restaurantes da cidade, servem-se peixe e marisco de qualidade irrepreensível. O primeiro, que varia consoante a oferta da nossa costa, pode apresentar-se grelhado, em cataplanas, arrozes e massadas. No marisco há “Amêijoa”, “Navalheira”, “Gambas grelhadas” e “Arroz de lavagante”. A carta de vinhos desta Tasquinha da Linda é variada, a decoração é contemporânea e as sobremesas são caseiras e, por isso, também obrigatórias. Preço médio: €30.

Rua dos Mareantes, A-10, Viana do Castelo. Tel. 258847900

CAMELO

Depois do trabalho em França, António Camelo regressou à terra. Confiando nos produtos autóctones, nas receitas regionais e nas cozinheiras da família, abriu esta instituição gastronómica minhota. Inicie com “Chouriço assado” caseiro ou “Cogumelos assados com castanhas” e depois aposte no “Arroz de galo pé descalço”, “Cabritinho mamão da serra d’Arga”, “Rojões à moda do Minho”, “Bacalhau à Camelo” ou “Cozido à portuguesa”, ao segundo domingo do mês. A época da lampreia é uma festa no restaurante Camelo. Preço médio: €35.

Rua de Santa Marta, 119, EN 202, Portuzelo. Tel. 258839090

MARIANA

Cozido com algas da praia de Afife apanhadas à mão pelo proprietário, o “Robalo à moda da casa” é o prato mais emblemático deste restaurante, inicialmente especializado em bacalhau. Também a “Sopa de legumes”, que chega à mesa numa terrina, e o “Leite-creme”, queimado na hora, fazem parte das especialidades. O aspeto rústico das salas do restaurante Mariana, com elementos decorativos que lhes dão vida e alma, faz parte da identidade desta casa. Preço médio: €25.

Estrada Pedro Homem de Melo, 42, Afife. Tel. 258981327

LOURO RESTAURANTE

A alta cozinha serve-se à mesa deste restaurante intimista, onde a estação marca o ritmo da ementa. “Salada de inverno”, com quinoa negra, cenoura, crumble de amêndoa e funcho, “Cenoura em escabeche, creme de lentilhas, alfarroba e pérolas de vinagre de arroz” e “Bom dia!”, uma rabanada de brioche com gelado de manteiga noisette e molho de café, são algumas das apostas ganhas da ementa do Louro Restaurante. Pode ainda optar pelos menus de degustação de cinco ou sete momentos. Preço médio: €45.

Largo do Esteiro, 5, Torre. Tel. 258115180