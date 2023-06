Tome nota: estes são os destinos em Portugal que deve visitar em julho

Festa dos Tabuleiros em Tomar Começou por ser uma festa das colheitas em honra de Ceres, a deusa romana das colheitas, da agricultura e da fertilidade a Festa dos Tabuleiros em Tomar,. Acredita-se que no século XIII foi assimilada como festa de solidariedade cristã. Realiza-se a cada quatro anos, com algumas curiosidades: os tabuleiros correspondem à altura da rapariga que os transporta, é composto por 30 pães, tantos quantas as chagas de Cristo e pesam uma arroba, ou seja, 15 kg. Levam ainda fitas que representam as cores das 16 freguesias de Tomar e a cor usada pelas raparigas deve corresponder à das gravatas dos homens. O ponto alto da festa, que decorre de 1 a 10 de julho, ocorre dia 9, com o Cortejo dos Tabuleiros. No último dia faz-se a Distribuição da Pêza, em que se distribui o pão benzido e um cabaz de alimentos aos necessitados. Prove A “Açorda de sável com sável frito” no restaurante A Lúria (Tel. 249381402) ou as “Fatias de Tomar” no restaurante Chico Elias (Tel. 249311067). No dia 1 de julho é inaugurado o hotel Vila Galé Collection Tomar (Tel. 249249820).

Festival dos Canais, Chef’s on Fire e Festa da Vista Alegre

Até 16 de julho, pelo Festival dos Canais, em Aveiro, há música, teatro, dança, novo circo, artes visuais, atividades para crianças e diversas outras áreas artísticas. Estão representados 16 países, com 378 artistas, em 130 ações, 43 projetos, 12 estreias, ao longo de 15 estruturas de Aveiro. A entrada é gratuita. Em paralelo, decore entre 14 e 16 de julho, um spin off daquele que foi o evento vencedor do Prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Gastronómico, o Chefs on Fire. São seis refeições cheias de música e de pratos nunca vistos, cozinhados totalmente a partir do fogo e que celebram o melhor que a zona centro do país tem para oferecer. Dia 14 de julho as refeições são preparados pelos chefs Luís Gaspar, do restaurante Sala de Corte, e Cristiano Barata, do Mercantel. No dia 15 é Pedro Braga, do Mito, e João Cura, do Almeja. A música fica a cargo dos Ditch Dais e dos You Can’t Win, Charlie Brown, dos Cassete Pirata e dos Best Youth, e, de Tiago Nacarato e dos Budda Power Blues.

Em Ílhavo, a Vista Alegre vai viver, entre 30 de junho e 3 de julho, as tradicionais festividades em Honra de Nossa Senhora da Penha de França venerada na sua capela no Lugar da Vista Alegre, em Ílhavo, como padroeira da fábrica de porcelana. Como manda a tradição, durante os 4 dias de festa serão vendidas peças da Vista Alegre com preços especiais. Da vasta programação recreativa e cultural destaque para o espetáculo com o grupo Ala dos Namorados, que promete um grandioso concerto na noite de sábado, 1 de julho, às 22h00, com entrada livre.