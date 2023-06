Chefs on Fire: Aveiro e Cascais em brasa para dois fim de semana com comida e música à volta da fogueira

Este ano o Chefs on Fire é a dobrar. Entre 14 e 16 de julho, há um spin off daquele que foi o evento gastronómico de 2022, vencedor do Prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Gastronómico. Este ano, vai integrar o programa do Festival dos Canais, em Aveiro, com seis refeições cheias de música e de pratos nunca vistos, cozinhados totalmente a partir do fogo e que celebram o melhor que a zona centro do país tem para oferecer.

MANUEL MANSO

Dia 14 de julho o almoço é preparado pelo chef Luís Gaspar do restaurante Sala de Corte e o jantar pelo chef Cristiano Barata do Mercantel. No dia 15 é o chef Pedro Braga do Mito que fica responsável pelo almoço e o chef João Cura do Almeja pelo jantar. O último dia conta com a presença do chef Rafa Louzada do Gruta ao almoço, e o chef César Vitorino do Foco fica com a responsabilidade do jantar. Todos os dias haverá um concerto por refeição, sendo o do almoço às 15h00 e o do jantar às 21h30. No dia 14 sobem ao palco os Ditch Dais e os You Can’t Win, Charlie Brown. No dia seguinte é a vez dos Cassete Pirata e dos Best Youth, e, no último dia, atuam Tiago Nacarato e os Budda Power Blues.

MANUEL MANSO

A edição do Chefs on Fire em Cascais, tem como novidade, este ano, mais um dia de comida de fogo e animação musical. Dia 8 de setembro o festival começa com o chef Alexandre Silva dos restaurantes Loco e FOGO, Bruno Caseiro, chef do Cavalariça Lisboa e Vítor Adão, chef do Plano, a prepararem carne. O chef João Magalhães do Tricky’s e o chef Tiago Penão do Kappo e do Izakaya estarão a cozinhar os pratos de peixe. A área vegetariana ficará a cargo do chef João Rodrigues agora com o Projecto Matéria e David Jesus, chef do SEIVA, ficando as sobremesas a cargo da chef Andreia Moutinho. Pelo palco do recinto vão passar D’Alva, Moulinex + GPU Panic, Pedro Mafama e Velhote do Carmo.

Luis Niza

No segundo dia de festival, 9 de setembro, ficam encarregues dos pratos de carne ao chef Gil Fernandes da Fortaleza do Guincho, ao chef André Magalhães da Taberna da Rua das Flores e ao chef Hugo Candeias do Ofício. Os pratos de peixe serão confecionados pela chef Marta Figueiredo da Estrela da Bica e pelo chef Ricardo Ferreira do restaurante Elemento. O chef João Sá do SÁLA e o chef Tiago Feio do Tia Tia) tratarão da área vegetariana, enquanto as sobremesas ficam nas mãos do chef Fábio Quiraz do Bela Vista Hotel & Spa. Pelo palco vão passar Cláudia Pascoal, A Garota Não e Mirror People.

Luis Niza

O último dia de Chefs On Fire, 10 de setembro, conta com o chef António Loureiro do restaurante A Cozinha, com o chef Carlos Teixeira da Herdade do Esporão e com a chef Marlene Vieira dos restaurantes Marlene Vieira Food Corner, Zunzum Gastrobar e Marlene, na carne. Já o peixe será preparado pelo chef Paulo Alves do Kabuki e pelo chef Vasco Coelho Santos do (Euskalduna Studio e do Semea by Euskalduna, A área vegetariana está entregue aos chefs Diogo Formiga do Encanto e António Galapito do Prado. É à chef Natalie Castro do Isco – Padaria e Bistrô quem fica com as sobremesas, embaladas pela música de Beatriz Pessoa, Benjamim e Samuel e Deixem o Pimba em Paz.

Luis Niza

Mas há mais novidades na edição de 2023 do Chefs on Fire. O cobiçado título de Rising Star mantém-se no cartaz, com um nome por dia. A seleção está feita, e este ano brilham neste palco Ruben Trindade e Francisca Dias do Hotel Casa do Gadanha, em Estremoz, a 8 de setembro, Zé Paulo Rocha do O Velho Eurico, de Lisboa a 9 de setembro e Catarina Nascimento do 83 Gastrobar, de Chaves, a 10 de setembro. Outra das novidades é a criação do Palco Espanha, com um chef espanhol em cada dia. Os nomes dos chefs serão anunciados brevemente.

Luis Niza