Pataniscas, pizzas ou hambúrgueres? Já começou o famoso festival do Caracol Saloio, em Loures

Começou esta quinta-feira e prolonga-se até dia 16 de julho. Com entrada livre, o Festival do Caracol, em Loures, já faz parte do calendário dos apreciadores do popular gastrópode, que anima as mesas petisqueiras de verão.

Trata-se da 22.ª edição do Caracol Saloio de Loures, um festival que a organização espera captar a visita de mais de 120 mil pessoas. À semelhança do ano anterior, o evento decorre no Parque Verde do LoureShopping, na urbanização do Infantado, com a presença de 10 tasquinhas.

“Pataniscas de caracoleta”, “Açorda de caracol”, “Feijoada de caracóis”, “Chili de caracoleta”, “Caracoleta à Bulhão Pato”, “Guilho de caracoleta com camarão”, “Pizza de caracoleta”, “Caracoleta à lagareiro”, “Omelete de caracol” e “Hambúrguer de caracol” são alguns dos pratos que podem ser provados no festival.