Com fanfarra e degustações, restaurante de Loures inaugura época dos caracóis

A sabedoria popular aponta os meses sem a letra “r” como os indicados para o consumo de caracóis e caracoletas. Mas, em Loures, a nova temporada começa já esta sexta-feira, dia 21 de abril. O regresso dos caracóis e caracoletas, um dos petiscos mais apreciados pelos portugueses, às mesas dos cafés, esplanadas e restaurantes é sempre motivo de celebração e, em Loures, o restaurante Apolo 78, preparou uma festa a condizer. A partir das 17h00 desta sexta-feira, volta a ouvir-se na sala: sai mais um pratinho de caracóis para a mesa do canto. E da cozinha vão sair as preparações tradicionais: “Cozidos” (€7), “Caracóis à Bulhão Pato” (€9), e “Caracoleta frita” (€9).

A festa do regresso do caracol no restaurante Apolo 78 conta ainda com animação e algumas surpresas, não fosse Vítor Apolo um criativo anfitrião, cujo propósito é, a cada ano que passa, é surpreender os clientes. Além do saxofone que serve cerveja, este ano a animação musical está a cargo de um grupo de amigos músicos da Banda Filarmónica de Loures. Para acompanhar o petisco, haverá uma degustação de vinhos Arinto, em parceria com a Sogrape. Por encomenda, podem ainda, a partir desta sexta-feira, servir “Pastéis de nata com caracol”, “Empada de caracol” e até um improvável “Bombom de chocolate”, feito com doce de ginja e, claro, caracol.

Mas este espaço, em Loures, é muito mais do que um muito recomendável “templo” do caracol cozido. Na ementa tradicional do restaurante Apolo 78, à segunda-feira serve-se “Bacalhau à São Martinho” e à terça “Chocos à Bulhão Pato”. A quarta-feira, é dia de “Cozido à portuguesa”, à quinta chegam à mesa “Favas à saloia”, com enchidos regionais e o entrecosto, pequenino, mas suculento, como se quer. A sexta-feira é dia de “Pato no forno com laranja e arroz de miúdos”, e ao sábado há “Arroz de tamboril”, além de outras opções, confecionadas por mão certeira e ao sabor quer dos mercados, quer das estações do ano (preço médio: €10).

Casa petisqueira de méritos reconhecidos na arte de preparar os famosos moluscos gastrópodes terrestres, nome cientifico dos caracóis, a ementa do restaurante Apolo 78 (Rua Dili, 3, Loures. Tel. 309 953 324), sugere outras opções para acompanhar a conversa, desde a “Linguiça frita com farinheira”, aos “Túbaros simples” ou com ovos. Conte ainda com “Fritada de carne de porco”, “Moelas” e com um mix de “Farinheira e linguiça fritos”.