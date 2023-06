A caminho do Algarve? estes são os novos restaurantes para descobrir no verão

Um restaurante destaca-se pela girafa vestida de zebra, enquanto outro se esconde atrás de uma arca de vinhos. Há ainda espaços com vistas deslumbrantes para o pôr-do-sol, e pratos que fundem tradição com abordagens contemporâneas. Nestes nove novos restaurantes do Algarve, do Barlavento ao Sotavento, encontra sangue novo, vontade de arriscar e, sobretudo, um desejo de surpreender, para que, este verão, cada refeição seja uma experiência inesquecível.

COM Raw Food Club

É o restaurante mais secreto do Algarve, tão escondido, que fica dentro de outro restaurante, o Epicur, e para se lá chegar é preciso entrar pela porta de uma… arca de vinhos. Tem apenas 12 lugares, e mal se entra no COM Raw Food Club, em Faro, é-se recebido pela anfitriã, de nome Sarah, que, na realidade, não existe: é uma criação de Inteligência Artificial. Ao longo da refeição, com sete momentos, Sarah dá recomendações de vinhos, e vai conversando com o chef Jorge Santos sobre a ementa e as técnicas usadas na preparação. Para a história, fica o encontro com Pedro Rodrigo e a compra do Epicur, que estava encerrado, do qual apenas mantiveram o nome e a carta de vinhos, com mais de 400 referências. Todos os meses o menu muda. O próximo inclui “Com Ostra”, um tártaro de ostra com maracujá e harissa, “Com Carabineiro”, também um tártaro de carabineiro com wasabi e aneto, “Com Pargo”, um sashimi de pargo, com guacamole e torresmo, e ainda “Com Anchova”, uma anchova preservada que leva couve lombarda e gochujang. Há ainda “Com Atum”, um atum braseado acompanhado de melão e toranja, o “Com Vaca”, um tataki de vaca, alga Nori e feijão-verde, terminando “Com Morango”, também um tártaro de morango com togarashi e Porto Tawny. Preço médio €60.

Rua Alexandre Herculano, 20, Faro. Tel. 935194099

ZËBRA Cantina Italiana

É impossível não notar na enorme zebra à porta, que assinala o novo restaurante da capital algarvia, criado pelo chef Diogo Martins e pelo bartender Diogo Santos. Assumem-se como um espaço irreverente, com boa comida, receitas originais e produtos 100% característicos, que permite oferecer uma proposta diferenciadora de comida italiana, respeitando as bases e as origens, mas desmistificando o estereótipo clássico. O ZËBRA Cantina Italiana assume-se ainda como um restaurante neo-italiano, despretensioso, jovem, arrojado e contemporâneo. Aberto apena-as para jantares, nas propostas da ementa encontra-se “Risotto de abóbora”, com pêssego e pesto, “Pregado” com cevadinha, alcaparra e rabanete, “Lombo de Rossini” com foie e trufa preta, e ainda “Pannacota” com pêssego, maracujá e gengibre, pratos de cozinha clássica italiana, com ingredientes algarvios e outros trazidos diretamente de Itália. Não deixe de fotografar, no meio da sala, a girafa vestida de zebra.

Rua conselheiro Bívar, 24, Faro. Tel. 919614779





Arraúl Gastrobar

A partilha é o lema deste espaço, que combina pratos e petiscos com uma carta de vinhos diversificada e cocktails clássicos. Ganhou este nome devido a uma lenda que diz que um jovem, com este nome, foi engolido por uma baleia que o devolveu a terra, junto ao Sítio das Prainhas, local onde Olhão se originou. “Bitoque cúbico de atum rabilho”, “Lascas de bacalhau assado com azeite extra virgem”, “Camarão frito com alho e medronho” ou a “Dourada aos cubos frita com arroz de tomate malandrinho”, são alguns pratos da ementa do Arraúl Gastro Bar. Há ainda propostas com produtos da região, como a “Salada de requeijão, muxama, figo, amêndoa e rabanete” ou a sobremesa de assinatura “Arraúl Cúbica” com amêndoa, alfarroba, figo e laranja, chegam à mesa em apresentações irreverentes. Preço médio €30.

Largo João da Carma 24, Olhão. Tel. 289714298

Restaurante da Praia - Arrifana by Chef Fábio Gomes

Só não mudou de local, porque de resto, neste cosmopolita restaurante, este verão são só novidades. Fábio Gomes, com o apoio de Leandro Silva, lidera a nova abordagem do conhecido espaço da Costa Vicentina. No Restaurante da Praia - Arrifana by Chef Fábio Gomes abraça-se a filosofia de desperdício zero, utilizando todas as partes dos legumes e proteínas, produzindo uma ementa que mistura técnicas vanguardistas e tradições antigas. Exemplos disso são o “Crocante de Moreia e tártaro Corvina ou Garoupa”, o “Carapau, Ajo Branco e Cebolinho”, o “Carabineiro com arroz de tomate” ou a “Língua 24h, cenoura e couve portuguesa”. O “Bolo de mel, canela, framboesa” é uma das melhores formas de terminar a refeição. Conte com uma nova e vasta carta de cocktails para saborear a ver o mar. Preço médio €30.

Praia da Arrifana, Aljezur. Tel. 282998527





Giardino

Com vista para o mar e com inspiração na Dolce Vita italiana, o Giardino leva-o numa experiência gastronómica autêntica pela região da Lombardia, Piedmonte, Nápoles, Capri e Sicília, com alguns dos mais icónicos pratos destas regiões. Vinhos italianos da região costeira mediterrânica harmonizam o menu, enquanto famosos Proseccos e Vermutes aguçam o apetite para o jantar. “Carpaccio di Manzo”, pizas como a “Quatro Formagi” ou a “Tartufo”, pastas como o “Cannelloni”, com ricota, espinafres, parmigiano e avelãs, ou “Linguine” de pasta fresca, com camarão, tomate-cereja, malagueta e alho são sugestões da ementa. Conte ainda com “Risoto Ala Milanese” e com uma “Bistecca ala Fiorentina” para duas pessoas e com uma seleção de peixe fresco do dia. Preço médio €50.

Rua Anneliese Pohl, Alporchinhos, Porches. Tel. 282310100

Gabriel Sebastião Pinto

Vivant – Food & Drinks

É “o mais novo irmão” dos restaurantes lisboetas Descarado e Cervejaria Sem Vergonha, e, em comunicado, assumem que este novo espaço está “ansioso para receber os amantes da gastronomia, entusiastas da vida noturna e todos os que procuram uma experiência única e memorável a sul”. Anunciam DJ sets e música ao vivo, uma ampla zona no exterior, onde além de mesas postas para os jantares, existe um bar central e uma “espaçosa pista de dança”. Existe igualmente uma área interior, onde também são servidos jantares e que manteve as divisões de uma antiga escola. A cozinha do Vivant – Food & Drinks, liderada por Diogo Simões, oferece “pratos modernos, com influências de todo o mundo”. Com ligações ao património gastronómico regional, a ementa sugere pratos para partilhar, como o “Tártaro de atum”, a “Coentrada de pargo”, e “Do Mar” e “Da Terra”, o destaque vai para o “Polvo, Batata-Doce e Morcela”, “Risotto de Ervas Frescas com Camarão Tigre”, “Lombo Vivant” e “Chateaubriand de Rubia Galega”. Preço médio €50.

Rua do Comércio, Almancil. Tel. 925934358





Andre Pires Santos

XXL by Olivier Quinta do Lago

Fica no Wyndham Grand Algarve, um hotel de 5 estrelas, o primeiro grande investimento da cadeia Wyndham em Portugal, e ocupa o espaço onde funcionou o restaurante Dourado onde, além da nova ementa, mudou por completo a decoração e o mobiliário, não faltando o icónico elefante negro que recebe os clientes em Lisboa. Mantendo o “toque de bistrô” que Olivier da Costa preserva do legado icónico do XL do Vasco Galego, o menu do XXL by Olivier Quinta do Lago vai apresentar o “Soufflé de queijo e espinafres”, o “Entrecôte Café Paris”, o “Bife XXL”, e o “Entrecôte Chimichurri”, bem como o já “clássico” “Bitoque de Lagosta” e a “Picanha de tamboril”. Naturalmente, a “Mousse de Kit Kat” é uma das propostas para terminar a refeição. Preço médio €50.

Avenida André Jordan, Quinta do Lago. Tel. 289000300

Monte Mar Lagos

Depois de Lisboa em 2016, o conhecido e referenciado restaurante Monte Mar, na Estrada do Guincho, em Cascais, abre agora as portas num local único: a Ponta da Piedade, em Lagos, onde muitos garantem se pode assistir ao melhor pôr-do-sol do Algarve. Construído de raiz sobre uma antiga ruína, o Monte Mar Lagos guarda uma grande surpresa, que complementa a ementa recheada de propostas de marisco e peixe fresco: um rooftop com jardim com vista desafogada e privilegiada para o oceano. Da ementa o destaque vai para os famosos “Filetes de pescada com arroz de berbigão”, peixes do dia à padeiro, grelhados ou ao sal, “Linguado ao Meunier”, “Supremos de garoupa à grenoblesa” e “Lulas grelhadas à Monte Mar. A oferta de marisco é diária e o valor adapta-se ao peso da dose escolhida, com o restaurante a apostar, igualmente, nos pratos de partilha, indicados para duas pessoas. Preço médio €40.

Sítio Ponta Piedade, Lagos. Tel. 968216725





Do Avesso

É a aposta do chef Apolino Mendes que, depois de oito meses a trabalhar com José Avillez, escolheu Albufeira para inaugurar este projeto. Não há pratos principais nem tapas, mas o que chama “doses porcionados” que afirma ficarem a meio caminho entre uma coisa e outra. Sugere, por isso, que cada duas pessoas peçam três a quatros opções do menu, que muda a cada seis meses, e dividam. Há a “Tábua do Avesso”, o “Bife chimichurri”, o “Piano com molho bbq caseiro” o “Tataki de atum” e a inusitada “Barriga de porco crocante com pastel de nata de figo”. Conte com uma surpresa, ao provar os “Peixinhos da horta e creme caju” ou as “Ervilhas com ovos”. Preço médio €25.

Edifício Arcadas. Rua do Sol, loja D. Albufeira. Tel. 289592184