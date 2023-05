Com "a melhor vista" da cidade, novo rooftop de Tavira anima o verão com petiscos entre amigos

É um espaço único, no centro da cidade de Tavira, no antigo e desocupado terraço do restaurante A Ver Tavira, premiado com uma estrela Michelin. Luís Brito meteu as mãos à obra, requalificou o espaço e fez nascer o “ Tapas Rooftop ”, onde, não deixando de lado a criatividade que o levou às estrelas, serve produtos algarvios, ideais para fins de tarde de conversa e de partilha entre amigos.

O “Tapas Rooftop” pretende ser “uma montra de produtos algarvios”, assume o chef , “com técnicas internacionais”. Há “Pão artesanal” para começar (€4,90), “Azeite da nossa produção” (€2,95) para molhar o pão e uma “Sopa cremosa de peixe” (€2) para confortar o estômago. Para acompanhar a bebida, que pode escolher de uma vasta lista, entre cocktails, vinhos, espumantes e champanhes, sumos naturais e várias opções de café, há “Amendoim torrado” (€2), e as tão tradicionais “Azeitonas marinadas com laranja e orégãos” (€2,50).

Não podiam faltar, na ementa do “Tapas Rooftop”, os “Figos secos do Algarve” (€3,95), nem o “Biqueirão com azeite e alho” (€7). Há, ainda “Tártaro de sarrajão com soja e lima” (€7,50), um “Taco de robalo, abacate e cebola em pickle” (€8,90) e “Queijo de ovelha amanteigado com mel” (€8,90).

Mas a dinâmica do chef, que também no A Ver Tavira (Calçada da Galeria, 13, Tavira. Tel. 281381363) pratica uma cozinha de mercado, pode sempre levar à mesa algumas surpresas. Quarta e quinta-feira são dias de descanso.