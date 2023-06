Em plena Ribeira do Porto provam-se sabores com história e vinhos da casa

Histórias antigas, receitas ancestrais, amores que o tempo separou e vinhos que nasceram por acaso juntam-se à mesa do Casario, à volta da nova ementa focada em Portugal e nos bons momentos para partilhar. Miguel Castro e Silva e José Guedes trabalham há vários anos a quatro mãos e a receita continua a dar bons resultados, também no restaurante De Castro Gaia, do Espaço Porto Cruz, no Cais de Gaia. “Não há uma receita que não tenha um equilíbrio entre os dois chefs ”, garante Castro e Silva

Nesta margem, a nova ementa do Casario, restaurante debruçado sobre a Ribeira do Porto, oferece uma linha mais descontraída com a mesma raiz portuguesa e baseada na horta – de onde chegam alguns dos produtos, cultivados em pleno Douro, na Quinta de Ventozelo. A cozinha típica duriense também inspira diversas criações.

É o caso da “Raia”, “um prato que surgiu no Douro a partir da raia seca, utilizada outrora na região. Salgada como o bacalhau, é envolta em farinha de milho e frita”, explica Miguel Castro e Silva, garantindo que cada vez gosta mais de trabalhar com peixe do rio. Surge então a “Enguia Fumada com Mostarda e Mel”, a partir de uma investigação sobre cozinha antiga. Na época de Cristo em que era muito usada, servida com pão ázimo. Segue-se a “Beterraba Assada, Queijo e Framboesa”, produto cuja relação com o chef “melhorou bastante desde que provei a de Ventozelo. É realmente boa lá”, assegura.

“Lula recheada com paio bísaro”, “Rodovalho com arroz de lingueirão”, um prato dedicado a um amor antigo, que desafiou Miguel Castro Silva a apurar um arroz de lingueirão “realmente bom”, “Rosbife de novilho e zabaglione de molho inglês”, e as sobremesas, especialidade de José Guedes, expressa na “Tartelete de chocolate com frutos do bosque e pistachio” integram a nova ementa.