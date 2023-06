A pensar nas famílias, as novas vilas temáticas deste hotel em Alcobaça prestam homenagem à história local

São a grande novidade de verão do Real Abadia Congress & Spa, em Alcobaça. Sete villas, independentes do edifício principal, oferecem quarto, kitchenette, área de estar e terraço. Com capacidade para quatro adultos e uma criança até aos 12 anos, partilham entre si a vista para o jardim e para a piscina infantil.

À semelhança do que acontece nos quartos do hotel, com nomes como D. Pedro & D. Inês de Castro, Adão e Eva, D. Quixote e Dulcineia ou Romeu e Julieta, também as villas são temáticas. Por serem independentes, a temática abordada centra-se nas vilas dos antigos monges de Cister. Tenta-se, assim, fazer o paralelismo entre a autonomia de cada vila relativamente ao mosteiro e também ao edifício principal do hotel.

Das vilas que permanecem no território do concelho de Alcobaça, foram invocadas 7 que pelo seu valor histórico e económico deram nome aos novos alojamentos do Real Abadia Congress & Spa. Cós, Aljubarrota, Cela, São Martinho, Alfeizerão, Évora de Alcobaça e Turquel foram as escolhidas. A experiência vivida em cada uma, pretende dar a conhecer melhor a cultura e singularidade destas localidades que tanto contribuíram para o desenvolvimento e notoriedade de Alcobaça. Podem ser alugadas por um mínimo de duas noites (a partir de €233).

Para além destas unidades, o hotel inaugura também um ginásio, uma nova sala de reuniões, além de contar com uma maior e renovada área infantil, bem como um relax spot que será o retiro ideal para quem quer uns momentos relaxantes em plena natureza.

O Real Abadia Congress & Spa Hotel (Rua da Escola, Capuchos. Tel. 262580370) além de ambientalmente responsável, de pertencer à rede de Cister e ter condições de acessibilidade para mobilidade reduzida, disponibiliza bicicletas gratuitas para roteiros turísticos e fornece condições para a sua manutenção e armazenagem. Um dos prazeres neste hotel, com 32 quartos e suítes, é explorar os jardins e descobrir a mina, o pomar, as cabras, o espaço Zen e entrar nas estruturas de birdwatching. Usufrua do Spa, passe no bar e faça uma refeição no restaurante (a partir de €82).