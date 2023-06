Jantar especial em Évora celebra sete anos de Origens

Azeite, queijo, beterraba, porco alentejano, lírio, carne da raça Mertolenga e figos. Eis os sete produtos estrela da viagem sensorial marcada pela sazonalidade e preparada exclusivamente para comemorar, este sábado, dia 17 de junho, às 20h00, o sétimo aniversário do Origens. A explicação para este jantar está relacionada com o número de letras que compõe os nomes do restaurante eborense, do chef Gonçalo Queiroz e da escanção Eugénia Queiroz, o casal de proprietários que, a 14 de junho de 2016 abriu este restaurante no centro histórico de Évora, a dois passos da praça do Giraldo. Música não falta e a harmonização vínica, com vinhos da adega de Estremoz Monte Branco, é acompanhada pela escanção Mel Freitas.

O primeiro momento é dedicado a quatro azeites da região. Feitos a partir de variedades diferentes de azeitona, dão início a este roteiro à mesa do restaurante Origens, na companhia de pão alentejano. Segue-se o “Folhado de queijo de ovelha”. Este último é produzido na Queijaria Cachopas, de Évora, e é servido com compota de figo da Índia da Pepe Aromas, oriunda do concelho de Arraiolos.

“Texturas de beterraba” é o prato que se sucede no alinhamento deste menu de degustação de Gonçalo Queiroz e uma ode ao verão. Preparada, entre outros, com pedaços deste tubérculo, gelatina e folhas de beterraba, “que se comportam muito como se fosse uma acelga”, esclarece o chef acerca do sabor, esta salada traduz-se num tributo à terra e à forte ligação com a região. Até porque os hortícolas e as frutas usados no Origens são fornecidos por três produtores do Alentejo: Quinta do Lagarto, em Évora, Quinta da Broa Nova, em Arraiolos, e Terramay, no Alandroal.

A “Papada de porco alentejano em pão alentejano” marca o quarto momento do jantar. O produto é da região e o produtor, de reduzida escala, é a Laborela, de Ourique, concelho algarvio que faz fronteira com o Alentejo. Este prato “é uma homenagem ao Alentejo e às pessoas com as quais trabalhei” na região, afirma o chef Gonçalo Queiroz.

Ao quinto prato faça-se o desvio até ao mar dos Açores. De lá vem o lírio, levado até ao restaurante Origens a partir da lota de Setúbal, para ser braseado e servido com “cuscuz do mar”. “Fazemos um caldo, que faz lembrar o caldo à alentejana”, leva “berbigão da costa alentejana” e alga Nori.

Tal como a sobremesa, uma fresca lembrança do Alentejo e do verão que se avizinha: figos. Ora assados, ora frescos, este prato tem como autora a chef pasteleira Ana Vila Viçosa.

De volta ao Alentejo, sirva-se o “Lombo de novilho Mertolengo DOP com texturas de milhos”. “Trabalhamos com esta carne desde que o restaurante abriu”, declara Eugénia Queiroz a respeito deste prato, o único que faz parte da ementa do Origens, já que os restantes são novidades.

Quanto à W2M Wine to Me, a nova loja da dupla Gonçalo e Eugénia Queiroz, situada no n.º 2 da vizinha rua de Vasco da Gama, em Évora, é um espaço dedicado a provas vínicas de referências produzidas no Alentejo “e que permite aos nossos clientes levar um pouco do Origens para suas casas”, frisa Gonçalo em comunicado.

O valor do jantar no Origens (Rua de Burgos, 10, Évora. Tel. 964220790) é de €50, com harmonização incluída. Fora este evento especial, que celebra os sete anos do restaurante e mantém o icónico “À Brás de farinheira” na ementa, este espaço permanece aberto de terça-feira a sábado, das 12h30 às 15h00 e entre as 19h00 e as 22h00.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!