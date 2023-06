Há uma nova adega com restaurante ao estilo izakaya no Cartaxo

Ninguém fica indiferente ao enorme edifício localizado no coração de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, na região dos Vinhos do Tejo, agora pertencente à dupla de australianos David Clarkin e Andrew Homam. Apaixonados por Portugal, pensaram, inicialmente, em investir em Melides, mas houve quem os convencesse a visitar o imóvel. “Logo no início, pensámos ‘aqui, o investimento em marketing é bastante alto’” e não “era um local muito divulgado”, começa por contar Ana Araújo, CEO/COO da empresa.

Depois da primeira visita em 2019, no ano seguinte regressam a Vila Chã de Ourique, para conhecer a propriedade de cem hectares, com vinha, montado e olival, situada a dois passos do edifício. “Quando entrámos, vimos logo que tinha um potencial incrível!” Fizeram estudos e, “independentemente do investimento, decidimos avançar”, acrescenta a nossa anfitriã.

Eis a justificação para, d’além-fronteiras, trazerem o estilo izakaya, para o restaurante Cellar Door. O ambiente informal e os sabores das tascas japonesas comprovam o conceito neste espaço instalado num dos lados do enorme edifício, onde também fica a adega. “Temos tantos e tão bons restaurantes no distrito, que, se optássemos pela cozinha ribatejana, este seria mais um”, explica Maria Vicente, responsável pelo departamento de enologia da Ode Winery.

A partilha é para levar à letra e tem “Edamame” (€3), os rebentos de soja, neste caso, cozinhados a vapor, para começar. “Tako” (€8) ou polvo estufado em chá verde, com pickles de pepino, algas e sésamo encaminha a refeição para as apetitosas Sui Guyoza (€7), dumpligs de tofu e couve com cebola frita e óleo de coentros. Passe para as Nanbanzuke (€10), o escabeche de dourada frita em tempura, uma espécie de tributo ao molho de escabeche do povo português, a quem os japoneses chamavam “celta” (nanban).

Kara-age (€10) é, nada mais, nada menos, que pequenos pedaços de frango envolvidos em farinha, submergidos em óleo bem quente e servidos com maionese de limão. Acompanhe com “Jagakara” (€6) ou batatas bravas com molho de toban djan e katsuobushi (raspas finíssimas de atum seco).

Escolha o “Oshizushi” (€12), sushi prensado, técnica japonesa com mais de 400 anos, e termine com as “Buta Kakuni” (€10), feito com bochechas de porco, as quais são braseadas com soja, mirin e gengibre. Despeça-se com “Matcha Pavlova” (€5), a sobremesa composta por merengue de chá verde, com creme de batata doce, morango, lima, caramelo e anis, e chocolate branco com manteiga de algas.

Situada a cerca de 600 metros do restaurante e da adega, esta propriedade totaliza cem hectares divididos por 22 hectares de vinha, que “está muito na linha da agricultura regenerativa e sintrópica”, segundo Maria Vicente, 40 de montado de sobreiro e 15 de olival, para além da floresta. A ideia é complementar a oferta, já em 2024, com a implementação de glampings, seguindo-se as villas, no meio da Natureza e da flora autóctone. Piscina e espaço destinado ao bem-estar também estão nos planos. Para já, além da vinha, há uma horta, com produtos cultivados em modo biológico, canalizados para o restaurante Cellar Door, além das galinhas, que se juntaram às ovelhas, para fertilizar o campo.

A par do restaurante e da adega, cujo equipamento de alta tecnologia ali foi instalado em 2005, pelos antigos proprietários, a sala de provas recebe visitas, no âmbito dos programas de enoturismo. As experiências (a partir de €15 por pessoa) vão da visita guiada à adega, que termina com a prova de vinhos no Cellar Door (rua Coronel Lopes Mateus, 13, Vila Chã de Ourique. Tel. 243142209), ao desafio “Seja enólogo por um dia”, aos quais se juntam “Visita à adega e almoço”, bem como a “Introdução ao curso de vinhos e almoço”. A experiência na vindima da Ode Winery depende do calendário da colheita das uvas.