Com fachada assinada por Vhils, novo hotel em Cascais é um elogio ao mundo das artes

Boutique hotel com classificação de 5 estrelas, o Artsy Cascais é um elogio à arte, que se apresenta intemporal. Na génese do novo hotel, que abre portas esta quarta-feira, dia 31 de maio, está um palacete do século XIX, em plena Avenida D. Carlos I e em frente à Cidadela de Cascais. A famosa baia está a dois passos e o projeto integra-se no chamado “Bairro dos Museus”. Percorra a fotogaleria para saber mais sobre o Artsy Cascais:

Previous Gonçalo Miller Gonçalo Miller Next 1 22

“O conceito do hotel foca-se na criação de uma ligação entre a arte e a história, mas também entre o clássico e antigo, e o moderno e contemporâneo,” começa por explicar Francisco Pestana, diretor-geral da nova unidade hoteleira, que tem como proprietário Francisco Maria Balsemão. Assim, o palacete, um dos primeiros exemplos da chamada arquitetura de veraneio e construído por um amigo do Rei D. Carlos I, uniu-se a um moderno edifício em que se destaca a fachada, uma obra assinada pelo conhecido artista urbano Vhils (Alexandre Farto). “Os hóspedes que optarem por ficar na ala nova vão ter a sensação de estar a dormir numa obra de arte” e podem acordar envolvidos pela luz que atravessa a fachada, anuncia o Artsy Cascais.

Matilde Espírito Santo

Já no palacete faz-se o convite para uma viagem no tempo entre os traços arquitetónicos originais, em estilo Rococó, os tetos altos e as janelas grandes com vistas para a rua, jardins e baía de Cascais. A arte é, aliás, um fator impactante e diferenciador deste hotel, onde as demonstrações artísticas não se ficam pela fachada. Tanto nos 19 quartos e suítes (a partir de €210), de diferentes tipologias, como nos demais espaços do hotel, é possível apreciar fotografias, peças de street art e arte contemporânea de artistas tão diversos e talentosos como a londrina Fipsi Seilern, Alice Morey, Daniel Lergon, João Gabriel, João Vasco Paiva ou Miguel Velasco. Os “Artist Rooms” contam com um terraço e alguns oferecem “uma lareira imponente que nos transporta para a vivência da casa antiga”.

Nas zonas comuns, o Library Bar, situado no piso térreo, é o espaço ideal para trabalhar, tomar um café de manhã ou uma bebida ao final do dia. Já no Rooftop Bar, exclusivo para os hóspedes, encontra-se a piscina aquecida e um honesty bar, com uma vista imperdível sobre a zona histórica da vila e que “promete tornar-se um dos melhores spots de Cascais este verão”. Refira-se que o Artsy Cascais Boutique Hotel é exclusivo para maiores de 13 anos e que perfumista português Lourenço Lucena criou um aroma especial para as áreas interiores.

Gonçalo Miller

Relativamente à oferta gastronómica, o novo boutique hotel apresenta o restaurante Art, liderado pelo chef Daniel Estriga. O objetivo é oferecer “uma experiência personalizada e um menu flexível” focado essencialmente em evidenciar os produtos do mar, mas também com pratos com “influências do mundo inteiro, incluindo tradições portuguesas reajustadas à realidade dos nossos dias”. Em destaque na primeira ementa está o prato “Gamba do Algarve, ovas de salmão com ervilhas e soro de leite”. O restaurante Art está aberto de terça-feira a domingo, das 19h00 à 01h00.

Gonçalo Miller

Para completar a experiência de imersão na envolvente do hotel e na sua dimensão artística, o Artsy Cascais Boutique Hotel (Avenida D. Carlos I, 246, Cascais. Tel. 913 989 884) terá disponíveis visitas guiadas à Casa das Histórias de Paula Rego e ao ateliê de Joana Vasconcelos e circuitos personalizados desde passeios de bicicleta ou de barco até trekking e provas de vinhos.