No novo jardim de Lisboa há hambúrgueres, bagels, ostras, fado e música do mundo

O gigantesco mural do artista plástico Vhils, que homenageia o amor de sempre dos fundadores do Solar dos Presuntos, D. Graça e Sr. Evaristo, dá as boas-vindas a quem chega ao “Gracinha, o Jardim do Solar”, a aposta deste verão do premiado restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa.

O objetivo do novo espaço é “prestar uma homenagem à minha mãe”, começa por explicar Pedro Cardoso, gerente do Solar dos Presuntos, destacando que, “neste restaurante, ao lado de um grande homem, esteve sempre uma grande mulher”. Depois, continua, “quis-se prolongar a oferta, com propostas de igual qualidade às servidas no restaurante, mas com um toque de modernidade, para alcançar mais públicos”. A ementa, à semelhança da apresentada no Solar dos Presuntos, é da autoria do chef executivo Hugo Araújo.

O “Gracinha, o Jardim do Solar”, pretende, igualmente, ser um espaço onde a gastronomia e a cultura se encontram diariamente. Para tal, foi criada uma equipa para a dinamização do espaço, onde, além de Pedro Cardoso estão a filha e sucessora, Carolina Cardoso, o chef Hugo Araújo, estão ainda Miguel Caetano, José Maria Santana Lopes e João Francisco Fonseca, autores do conceito.