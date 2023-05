Com sugestões “fora da carta” restaurante japonês do Porto convida a ficar nas mãos do sushiman

Começou por surpreender com a instalação de centenas de origamis no primeiro piso, criando o efeito visual singular que dá o mote para esta “casa do Japão no Porto”. Mais tarde, foi a sala privada, semelhante às salas de refeição nipónicas, onde, sobre o tatami, se serviam jantares para pequenos grupos com um sushiman a cozinhar em exclusivo. Acompanhando tendências e a evolução da oferta, agora o IKEDA Japanese Cuisine desafia os clientes a deixarem-se surpreender pelos sushimen, deixando nas suas mãos experientes não só a confeção como também a escolha dos vários momentos e elementos da refeição, com sugestões feitas à medida.

A grande novidade são as “propostas fora da carta”, um desafio criado para estimular a criatividade da equipa do sushi bar e no qual os clientes são também convidados a participar. “A ideia é que as pessoas dêem carta branca ao sushiman para ele poder apresentar propostas personalizadas, preparadas na hora, de acordo com os ingredientes disponíveis nesse dia”, explica Gaspar Silva, acionista e diretor operacional do IKEDA, em comunicado.

Através destas “propostas fora da carta”, as pessoas podem, todas as semanas, ser surpreendidas com sugestões diferentes, tendo a oportunidade de explorar alguns dos sabores premium que o mar oferece, como o lagostim, o lavagante, o ouriço, a ostra ou a amêijoa, entre outros. Pensado sobretudo para os apreciadores que gostam de arriscar e de experimentar combinações mais originais, este novo conceito procura, assim, incentivar a criação de um diálogo entre o cliente e o sushiman, assinala-se na mesma nota.