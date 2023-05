Nova rota urbana convida a descobrir dinossauros gigantes no centro da Lourinhã

Já está concluída e disponível para todos a nova rota turística dos dinossauros na Lourinhã. Com 13 modelos em tamanho real, em que se destaca o temível T. Rex, mas também o Lourinhanhosaurus e o Dinheirosaurus, espécies cujos primeiros fósseis foram descobertos no concelho, o novo percurso urbano é acessível a todos e prolonga-se por 3 km na vila da Lourinhã. Junto a cada dinossauro existem placas interpretativas com informação em português, inglês e em braille. Os turistas podem complementar a visita com informação de áudio-guias disponíveis na página da Câmara Municipal da Lourinhã.

CM Lourinhã

Apesar de não existir um ponto específico de partida, a autarquia sugere que se comece a percorrer a Mostra Urbana de Dinossauros a partir da Praça José Máximo da Costa. Além de servida de várias zonas de estacionamento em redor, é neste local que se encontra o Tyrannosaurus rex ou T. Rex, um dos dinossauros mais reconhecidos por todos. Na Praça Dom Lourenço Vicente encontra-se um modelo à escala real do Lourinhanosaurus ou Lagarto da Lourinhã, que viveu no Jurássico Superior, há 145 milhões de anos. Era um dinossauro carnívoro e bípede e podia atingir 4,5 metros de comprimento, em adulto. Na Lourinhã, além de ossos fossilizados, foram também encontrados, com destaque para a praia de Paimogo, vários ovos e embriões deste dinossauro. Já no Parque da Cegonha é possivel observar o Dinheirosaurus ou Lagarto de Porto Dinheiro, que tinha até 25 metros de comprimento, descoberto na praia de Porto Dinheiro, na Lourinhã.

Para os mais novos (e não só), existe o Peddysaurus, um peddypaper integrado na Mostra Urbana de Dinossauros da Lourinhã que inclui uma caderneta gratuita que pode ser pedida no Posto de Turismo, no Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro, no Dino Parque Lourinhã e no Museu da Lourinhã. Refira-se que todos os dinossauros desta nova rota turística podem também ser vistos no Dino Parque Lourinhã, que desde março apresenta um novo percurso dedicado aos mamíferos da idade do gelo.

Em declarações à Lusa, o vereador da Economia, Fundos Estruturais e Urbanismo da Câmara Municipal da Lourinhã, João Serra, disse que as obras de requalificação urbana e a rota dos dinossauros ficaram concluídas com o fim das obras do Parque Verde da Cegonha, onde foi instalado o último dos 13 modelos de dinossauros. O Parque Verde da Cegonha inclui percursos pedestres e áreas para exercício físico ao ar livre, com circuito de manutenção, campo de jogos, parque infantil, anfiteatro informal e espaços verdes.

