No reino dos dinossauros há gigantes do passado para descobrir durante todo o ano

O Supersaurus, o maior dinossauro alguma vez visto em Portugal, e um dos maiores do mundo, foi o último habitante a chegar ao parque, no ano passado. Com os seus impressionantes 45 metros de comprimento, que pode ser amplamente observado a partir da Torre Jurássica com seis metros de altura, é a nova coqueluche do parque de 10 hectares e com quase duas centenas de modelos de espécies de dinossauros à escala real. Quadrúpede herbívoro, que reinou há cerca de 150 milhões de anos, durante o período cretácico, o Supersaurus, chegava a pesar 25 toneladas e usava a sua longa cauda como chicote quando era necessário.

Já o Paleo Camp é a mais recente área de diversão, onde todos podem tornar-se em paleontólogos por um dia, numa aventura de exploração que inclui escavar fósseis e procurar tesouros jurássicos. O espaço recria um local de escavação, com uma tenda de campanha, exposição de pegadas verdadeiras de dinossauros, acessórios e ferramentas. Todos os dias há atividades e palestras com os paleontólogos e preparadores do recinto.

Este acampamento jurássico complementa a oferta de lazer do parque de dinossauros e que, na zona exterior, inclui quatro percursos distintos que correspondem a diferentes períodos da história dos dinossauros e da Terra: o Paleozóico, que começou há cerca de 419 milhões de anos, com os fantásticos animais que habitaram a terra antes do aparecimento dos dinossauros; o Triásico, período que corresponde ao aparecimento dos dinossauros; o Jurássico, de que a Lourinhã é das zonas do mundo mais rica em vestígios; o Cretácico, período em que se encontram as espécies mais famosas como o Tyrannussauros Rex e o Triceratops. Um quinto percurso, o dos Monstros Marinhos, permite observar animais que reinaram os lagos e mares desde há 450 milhões de anos até aos dias de hoje.

Para além do espaço exterior, há também para descobrir o espaço museológico e o live lab, localizados no edifício central do Dino Parque, com fósseis e ovos de dinossauros, originais e réplicas, e ainda a exposição paleontológica “Dinossauros da Lourinhã” da responsabilidade técnica e científica do Grupo de Etnografia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL).

O Dino Parque Lourinhã (Rua Vale dos Dinossauros, 25, Abelheira, Lourinhã) foi um dos projetos finalistas na edição de 2021 do Prémio Nacional de Turismo (PNT), uma iniciativa do Expresso, com o apoio do BPI, na categoria Turismo Autêntico.

