Mente, corpo e vinho: há um novo retiro para descobrir num vale encantado da ilha da Madeira

A ideia inicial era implementar apenas um alojamento, mas o vinho trocou as voltas, ou melhor, “veio por acidente”, revela Marco Noronha Jardim. Tudo porque, em maio de 2017, decidiu, com a mulher, dar continuidade à viticultura. Em setembro desse ano fazem, em família, a primeira vindima, da qual resulta o Terra Bona Family Harvest , branco, 2017, premiado no Internacional Wine Challenge de 2018 e distinguido com 90 pontos pelo conceituado crítico de vinhos Marc Squires, da revista Robert Parker Wine Advocate.

Marco Noronha Jardim e Maria João Velosa visitaram, em maio de 2014, a Quinta do Cardo, localizada em Boaventura, no concelho de São Vicente, na encosta norte da ilha da Madeira. Um ano mais tarde, o casal compra a propriedade, onde já estava plantada, desde 1997, a mais nobre das castas alemãs: Riesling. Encaixada num vale encantado, está rodeada pelo verde que se estende até à floresta Laurissila, situada a 500 metros de altitude e classificada, desde 1999, como Património Mundial Natural pela UNESCO. Com inspiração vínica, o novo alojamento é também um convite para mergulhar na natureza em estado puro.

“É um retreat de bem-estar em plena Natureza, onde o vinho nos descontrai e nos faz envolver com as pessoas”, reforça. Todas têm sala, kitchenette , horta com plantas a utilizar em infusões e jardim privados, perfeito para o pequeno-almoço, em dias soalheiros, e estão distribuídas pela vinha de Riesling. “Não são visíveis, senão pela frente, pois estão encaixadas nos socalcos”, esclarece Marco Noronha Jardim, por forma a “ficarem integradas na Natureza e os hóspedes poderem usufruir de total privacidade”, à exceção da Family Wine House, designação atribuída à villa T2, que só estará disponível em julho. Conforto é, neste contexto, a palavra mais repetida, desde o colchão aos lençóis de linho, de produção nacional, passando pelas almofadas, disponíveis em quatro versões à escolha, e pelo pavimento térmico, revestido a cortiça 100% portuguesa.

O respeito pela Natureza estende-se à bio sauna e à piscina, “totalmente integradas na paisagem”, com particular foco na segunda, revestida, “por dentro, com hijau”, pedra vulcânica de Bali, cujas diferentes tonalidades de verde conferem o prolongamento da envolvente. Há ainda uma horta e um pomar com diferentes variedades de árvores, que dentro de três anos darão frutos.

Quanto à refeição matinal, constituída por produtos locais biológicos e de época, entre outros, o proprietário do Terrabona Nature & Vineyards, garante que “vai surpreender!” Mais há mais novidades para mimar os hóspedes que, para já, ficam guardadas em segredo para os primeiros a visitarem este projeto que envolve “corpo, mente e vinho”. Por conhecer estão também as tarifas de hospedagem, uma vez que as reservas ainda não estão disponíveis.

Riesling, Terrantez e Loureiro

De regresso à cultura da vinha e do vinho, Marco Noronha Jardim e Maria João Velosa constroem uma micro-adega, com o apoio do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), composta por uma sala destinada a provas de vinhos (a partir de €30), feita ao som de jazz ou chill out, em comunhão com a pacatez deste lugar, e um espaço exterior. A esta iniciativa, plantam, em 2020, duas vinhas. Uma de Terrantez, casta branca tradicional na ilha da Madeira e, em resposta ao desafio apresentado por João Pedro Machado, enólogo da casa e do IVBAM, avançam com outra, de Loureiro, variedade de uva autóctone da Região Demarcada dos Vinhos Verdes. A primeira será canalizada para a produção de uma colheita especial, e a segunda será usada na produção de um vinho da colheita deste ano. Quer a vinha velha, quer estas duas estão em modo produção integrada, à exceção da mais nova, plantada este mês, com a casta Riesling. “Esta, sim, está 100% em modo produção biológico”, declara Marco Noronha Jardim.

Quanto ao vinho feito a partir da casta Riesling da vinha com quase três décadas, parte estagia em cubas de inox, outra vai para barris de carvalho francês novo, enquanto uma quantidade ainda menor é destinado a ânforas de barro. Este último ensaio é executado em parceria com Pedro Ribeiro, enólogo da Herdade do Rocim, localizada no Alentejo, ou não fosse Marco Noronha Jardim e Maria João Velosa abertos a experiências no que ao vinho diz respeito, “seja com o nosso enólogo, seja com outros que queiram entrar nesta aventura”, adianta o proprietário do Terrabona Nature & Vineyards.