Justa Nobre junta-se a Fausto Airoldi para cozinhar com fogo na Comporta

Desde o Paleolítico, há milhões de anos, que o fogo é fundamental para a humanidade. É igualmente o elemento central do Food Circle, que serve de palco para dois representantes da cozinha portuguesa, Justa Nobre, transmontana de gema, e Fausto Airoldi, chef defensor da identidade da gastronomia nacional dentro e fora de Portugal. O espaço gastronómico Food Circle localiza-se em pleno jardim do Sublime Comporta, hotel premiado com uma Chave de Ouro pelo Guia Boa Cama Boa Mesa 2023. Com amplas janelas, que deixam entrar os aromas da natureza da propriedade de 17 hectares, está pensado para jantares performance à vista do público. Tirando partido desta configuração particular, os dois chefs idealizaram um menu degustação (€225, com harmonização de vinhos) de nove momentos, composto por receitas criativas e que começa precisamente com o “Amuse-bouche na horta”, transportando para o palato as ervas e os legumes frescos que, todos os dias, são colhidos na horta biológica.

Menu a quatro mãos Justa Nobre, recentemente distinguida com o Prémio Carreira 2023 serve o primeiro e segundo pratos: “Creme de amêndoas com elas torradas” e “Vieira corada com puré de favas e ervas do jardim”. Segue-se uma proposta da equipa do Sublime Comporta, liderada por Fausto Airoldi, a “Enguia fumada de Aveiro com espuma de batata e molho XO”. O “Pão sublime” é um momento habitual e que faz jus ao hábito dos portugueses da valorização do pão à mesa, e que precede o “Carabineiro, ervilha lágrima e caviar”, prato de assinatura da casa. Justa Nobre sugere o “Arroz de choco com sua tinta e coentros e o mesmo corado” e presenteia os participantes com os sabores de Trás-os-Montes no “Medalhão de vitela com foie gras e couscous transmontanos e salpicão”. O final está reservado à equipa Sublime Comporta, com o “Waygu maturado grelhado com cogumelos e seu jus” e, os doces remates, “Duo de abóbora: tarte tatin de abóbora e seu fondant gelado de eucalipto” e dos “Petit-fours: texturas e pinhão”.

Regresso a Portugal Nome incontornável da gastronomia nacional, depois de lançar o livro “Cozinha com Identidade” (Editora GB), em 2013, Fausto Airoldi partiu para Macau, onde integrou a equipa do Galaxy como chef executivo de R&D - Research and Development (investigação e desenvolvimento) com 120 restaurantes para gerir. Assumiu recentemente a consultoria e responsabilidade pelas experiências gastronómicas do Grupo Sublime, para já até setembro de 2023, tendo o anterior chef executivo, Hélio Gonçalves, optado por sair, motivado pela vontade de viajar e explorar mais profundamente a gastronomia asiática. Recorde-se que Fausto Airoldi é um dos chefs da geração que desbravou caminho para a valorização dos cozinheiros portugueses, entre os quais se podem mencionar também, a título de exemplo, nomes como Luís Baena ou Vítor Sobral. Airoldi foi Presidente da Associação Nacional de Cozinheiros e conta com uma carreira de mais de 40 anos na cozinha. Esteve à frente dos restaurantes A Comenda, do CCB, Bica do Sapato, Quinta do Lago, H20 (Expo 98), Regency (Funchal), e Spot São Luiz (Lisboa).

RICARDO_SANTOS

Jantar na tasca Para além do jantar a quatro mãos, a 11 de maio, a chef Justa Nobre assina o menu de jantar da Tasca da Comporta no dia seguinte, 12 de maio, sexta-feira. Este restaurante, de cozinha tradicional e petiscos portugueses e ambiente descontraído, é mais uma alternativa na oferta gastronómica do hotel Sublime Comporta. Num destino de férias por excelência, torna-se possível nesta data saborear as receitas mais emblemáticas de Justa Nobre, entre as quais os “Peixinhos da horta com maionese de pimentos” (€10), o “Robalo em crosta de chouriço, pera bêbeda e puré de aipo” (€34) ou o “Cabrito de Mirandela assado com arroz de forno e grelos” (€32) Para além dos restaurantes Food Circle e Tasca da Comporta, o Sublime Comporta (EN 261-1, CC, Muda, Tel. 269449376) dispõe ainda de um terceiro restaurante, o Sem Porta, dedicado ao fine dining com produtos bio e frescos. A oferta é complementada pelo Sublime Beach Club, na praia do Carvalhal.