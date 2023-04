O cabrito assado de Condeixa é o melhor de Portugal? 12 restaurantes garantem que sim

"Cabrito assado de Condeixa, o melhor de Portugal!" é o lema do município para mais uma edição do festival gastronómico, que começa este sábado, dia 29 de abril e se prolonga até 7 de maio. Com esta iniciativa, Condeixa-a-Nova pretende promover a qualidade dos pastos dos caprinos, entre as terras férteis do Baixo Mondego e os calcários da Serra de Sicó.

No final de cada refeição, os cliente é convidado a votar no prato de cabrito assado no forno e ajudar a escolher o restaurante vencedor do festival gastronómico. Neste concurso "para promover o prato de maior tradição do concelho", onde está situada a antiga cidade romana de Conímbriga, o galardão - Cabrito de Ouro - fica em exposição no restaurante vencedor até à edição do ano seguinte do festival Sabores de Condeixa - Semana do Cabrito.

Em 2022, o grande vencedor foi o restaurante O Filipe, na povoação do Sebal.

Para consultar a lista dos 12 restaurantes participantes na 10.ª edição da Semana do Cabrito basta aceder à página de Facebook da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova.