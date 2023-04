À descoberta da Rota dos Moinhos no Centro de Portugal

Entre tradições, sabores de outrora e paisagem natural descobre-se uma região marcada pela natureza.

Muito mais do que transformar milho e trigo em farinha, descubra a a arte de ser moleiro na Azenha da Ti Luísa. É um dos muito locais para conhecer percorrendo a nova Rota de Moinhos, que, na região Centro, se estende aos municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha, Sever do Vouga, Vagos e Nelas, retratando uma tradição secular.

Com respeito pela tradição e confecionada por mão experientes nasce a Broa Mimosa do Boco, outrora apenas elaborada no forno a lenha apenas em épocas especiais mas que hoje pode provar ao longo de todo o ano na Confraria dos Sabores da Abóbora.

É também do tradicional forno a lenha que saem a maioria dos pratos típicos do restaurante Buraco do Velho, em Vagos, que recupera receitas regionais de antigamente, com destaque para a “Chanfana de carneiro” ou o “Peixe da costa sobre cama de arroz no forno”.

Parta rumo à maior lagoa natural da Península Ibérica, a Pateira de Fermentelos, um refúgio de biodiversidade. O passeio prolonga-se pela Pateira de Frossos, a Ecopista do Vouga, a Cascata da Cabreia e o Trilho da Lontra, parte da Grande Rota da Ria de Aveiro que passa por Águeda, um dos 100 destinos mais sustentáveis do mundo.

Tempo de relaxar num alojamento surpreendente, envolto pela natureza. Carroça Cigana, Casa do Fundo ou Casa Branca são algumas das 10 casas do Vale da Silva Villas, um convite à imersão. Mergulhe numa das quatro piscinas e passeie entre as muitas árvores de fruto, em contacto com diversas espécies animais, como avestruzes, pavões, patos, cavalos, cabras, ovelhas e gatos.