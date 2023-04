Estes são os melhores hotéis do Funchal para assistir à colorida Festa da Flor

A “Festa da Flor da Madeira 2023” começa, oficialmente, dia 27 de abril, às 18h00, na Placa Central da Avenida Arriaga no centro do Funchal, este ano com o tema “Madeira, a magia das flores” e decorre até 21 de maio. Começam com a construção do chamado “Muro da Esperança”, um muro onde as crianças colocam flores para construir um gigantesco muro, que simboliza a esperança de um mundo melhor. O ponto alto é o Cortejo Principal, dia 30 de abril, com carros alegóricos que desfilam no centro do Funchal, que perfumam o ar e enchem a cidade de cor e animação. A origem da Festa da Flor remonta a 1954, quando se realizou no Ateneu Comercial do Funchal a Festa da Rosa. Nesta festa foram expostas flores e culminou com um prémio às melhores. O sucesso alcançado levou a que este evento se repetisse anualmente, sob a denominação de Festa da Flor. Para não perder nenhum momento desta colorida festa, siga as sugestões do Boa Cama Boa Mesa e conheça 10 hotéis para viver esta festa:

Henrique Seruca

Savoy Palace

A vista singular sobre o Atlântico a partir da Galáxia Skypool, contígua ao restaurante Galáxia Skyfood, convida a retemperar energias, momento a que se segue um aperitivo descontraído no terraço do Galáxia Skybar. Aproveite para refrescar-se na enorme piscina ladeada de palmeiras. Para quem prefere pratos de forno, é de eleger o Pau de Lume, já que a cozinha mediterrânica é servida no Restaurante Alameda e a regional tem forte presença no Terreiro, com um gastrobar a conhecer. Inscreva-se nas provas de vinho comentadas ou na masterclasses de rum e charutos. Descanse num dos 352 quartos do Savoy Palace e prepare-se a rigor para cada ocasião, já que por aqui festas temáticas não faltam. A grande surpresa está guardada para o final deste ano! A partir de €280.

Avenida do Infante, 25, Funchal. Tel. 291213000

Henrique Seruca

Les Suites at The Cliff Bay

A encantadora casa de arquitetura ao estilo colonial e datada do início do século XX é o ponto de partida deste boutique-hotel. A receção é como uma porta aberta para o mundo, numa singela mostra de objetos trazidos de viagens longínquas. Já nos pisos superiores, e com vista para o Atlântico, estão a Master Suíte e a Artistic Suíte. As restantes 21 suítes, das quais seis são duplex, estão instaladas numa ala central de linhas contemporâneas. Couro, madeira de nogueira e tons neutros imprimem elegância aos interiores. Luminosas e espaçosas, todas partilham do mesmo cenário marítimo e do nascer do sol, desde a varanda ou, no piso térreo, do terraço ajardinado privado. A piscina infinita do Les Suites at The Cliff Bay convida ao mergulho, as espreguiçadeiras ao ócio e o jardim à leitura. A partir de €560.

Estrada Monumental, 145, Funchal. Tel. 291707770

Castanheiro Boutique Hotel

Comece por mergulhar na piscina panorâmica do rooftop e relaxe nas espreguiçadeiras, com um cocktail feito no Pretas Terrace & Pool Bar. Prolongue a sensação de bem-estar no Til Spa, com piscina interior, sauna, banho turco e ginásio. Prepare-se para o jantar pedindo um copo no Íris Bar Café e rume ao restaurante Tipografia, com esplanada, palco de concertos de veraneio. Termine no topo do edifício, onde à sexta-feira, e sempre que o tempo o permite, há DJ. Com 81 quartos, o Castanheiro Boutique Hotel usufrui da localização no centro histórico do Funchal. A partir de €145.

Rua do Castanheiro, 31, Funchal. Tel. 291200100





Next Hotel

O acesso direto ao mar é perfeito para mergulhar logo pela manhã. As alternativas são a piscina da plataforma marítima, onde o Recharge Bar & Restaurant permanece aberto de manhã à noite, e a panorâmica, junto ao Cloud Bar, no topo do edifício, exclusiva para adultos. Apesar do Next Hotel ser um hotel high-tec, é notória a eleição por parte de outras faixas etárias, para quem a jovialidade é apenas uma questão de mentalidade. Retempere as energias no ginásio, aberto 24 horas, relaxe no Spa e descanse num dos 130 quartos. A partir de €130.

Rua Carvalho Araújo, 8, Funchal. Tel. 291205700





Quinta da Casa Branca

Integrado num dos jardins mais exuberantes do Funchal, este 5 estrelas estreou-se em 1998. De traço retilíneo, rompe totalmente com a arquitetura tradicional das quintas da ilha da Madeira. Encaixado de modo exímio na paisagem, privilegia da vista para o mar e a serra e os cerca de 300 exemplares de árvores e plantas deste paraíso. Em 2002 foi ampliado o projeto do arquiteto João Favila Menezes. O resultado é um “L” invertido e o número dos espaçosos quartos sobe para 29. Todos têm terraço privativo. Com a integração da Casa Mãe, em 2015, na Quinta da Casa Branca, aumentou a área ajardinada. Esta mansão, inspirada no estilo clássico pelo arquiteto Leonardo Castro Freire, dispõe de cinco suítes, do restaurante The Dining Room e do Spa. A partir de €250.

Rua da Casa Branca, 7, Funchal. Tel. 291700770

Francisco Correia Photos s7

Quinta Jardins do Lago

As mais de 700 espécies de árvores e plantas emprestam as suas cores, ora calmantes, ora revigorantes, ao jardim de cerca de 33 mil metros quadrados. Os edifícios da Quinta Jardins do Lago, seja o de 1750, ao estilo colonial, seja o de 2000, de arquitetura mais moderna, conferem todo o conforto nos seus 40 quartos, a somar à villa, com quatro quartos duplos, onde todos os pormenores contam. Preguice junto à piscina na companhia de um cocktail do Colombo Bistro, onde pode almoçar, e jante no The Beresford. A partir de €270.

Rua Dr. João Lemos Gomes, 29, São Pedro. Tel. 291750100

Bate Chapas

The Cliff Bay

A panorâmica para o Atlântico e a baía do Funchal é um dos grandes atrativos do The Cliff Bay, um 5 estrelas, constituído por 201 quartos. Comece pelas piscinas de água salgada, uma para adultos e outra para crianças, instaladas ao nível do mar. Almoce no The Blue Lagoon, com barbecue, saladas e outros sabores frescos. Se preferir, pode mergulhar no mar, mas a piscina exterior, situada mais acima, tem água mais quente. Reserve mesa para o chá da tarde e jante no The Rose Garden ou eleja o Il Gallo d’Oro. Marque uma massagem no Spa. A partir de €170. Estrada Monumental, 137, Funchal. Tel. 291707700

The Vine Hotel

Aqui a arquitetura e o design estão de mãos dadas, desde a receção ao rooftop, passando pelos 79 quartos, inspirados no universo da vinha. As janelas, rasgadas para a cidade do Funchal, deixam entrar a luz natural, enquanto à noite o cenário torna-se enigmático. A panorâmica aumenta no topo do edifício, onde fica a piscina infinita. Eis o convite perfeito para refrescar, preguiçar e beber um cocktail feito no 360° Sky & Poolside Bar. No The Vine Hotel, jante no Uva Restaurant & Wine Bar. O pequeno-almoço é servido no Terra Lounge Restaurant. A partir de €180.

Rua dos Aranhas, 27-A, Funchal. Tel. 291009000

Three House

A receção e a loja são o ponto de partida para subir até ao bar, instalado no topo do edifício, onde tudo acontece... desde música jazz a DJ nacionais e internacionais. Há cocktails de assinatura, feitos com base no reaproveitamento, em prol da sustentabilidade, e uma ementa que é uma viagem gastronómica pelo mundo. A piscina do Three House, de água salgada e aquecida, é de conhecer. Opte por uma das 13 unidades (Studio, T1 e T2) no 5.º piso e desça até ao Three Restaurant, cuja decoração é uma ode a Marrocos. A partir de €135.

Rua Brigadeiro Oudinot, 2, Funchal. Tel. 966765865

Reid’s Palace, A Belmond Hotel

A história começa com a abertura de portas deste lugar idílico a 1 de novembro de 1891. Com a passagem do tempo, o hotel passa de mãos até chegar à Belmond, em 1996, e ser comprado, em dezembro de 2018, pela Moët Henessy Louis Vuitton (LVMH). Paralelamente a esta linha do tempo, destaque-se a presença da imperatriz Elizabeth I da Áustria e de Winston Churchill, que ali se dedicou à pintura e parte da escrita das suas memórias, ou dos atores Roger Moore, ou Peter O’Toole. A elegância de outrora paira neste 5 estrelas. Rodeado de frondosos jardins, com mais de 500 espécies de árvores e plantas, o Reid’s Palace, A Belmond Hotel tem uma das panorâmicas mais belas sobre o Atlântico. Os 111 quartos e as 47 suítes confirmam todo o requinte do hotel. Estão previstas novidades para breve. A partir de €420.

Estrada Monumental, 139, Funchal. Tel. 291717030