Praias, piscinas naturais, levadas, vinho e rum na ilha da Madeira

Na costa norte da ilha da Madeira e após se encantar com a cascata do Véu da Noiva desça até ao Seixal. De areia negra vulcânica, a praia ganhou espaço devido à construção do porto de abrigo e a ondulação fez com que se transformasse num excelente spot para a prática de surf, bodyboard e stand up paddle. A juntar à beleza da paisagem envolvente, aqui está sedeado o clube naval, com diversas atividades náuticas, e uma esplanada virada para a apetecível piscina natural. Faça uma paragem, para um mergulho e muitas fotografias, nas Piscinas Naturais do Seixal, também conhecidas por Piscinas Lagoa das Lesmas, esculpidas pela natureza na rocha vulcânica e recupere energias numa das esplanadas da “praia da Jamaica”. O nome, atribuído ao complexo balnear da Laje, deve-se à existência de palmeiras alinhadas no passeio, que dá acesso ao mar, em alusão àquela ilha das Caraíbas. Antes de rumar até Porto Moniz, no extremo noroeste da ilha, onde se localizam as famosas piscinas naturais, prepare-se para uma paisagem que mais parece ter saído de um episódio de “O Senhor dos Anéis”. Trata-se do místico lugar do Fanal, entre o planalto do Paul da Serra e a Ribeira da Janela, exibe tis centenários, de ramada contorcida e entrelaçada, coberta de musgo. São testemunhos da floresta Laurissilva original da Madeira e levaram à classificação deste espaço como “Reserva de Repouso e Silêncio”.

Levadas e cascatas

No Rabaçal, no concelho da Calheta, são muitas as levadas que merecem ser descobertas. Percorra a Levada do Alecrim (3,5 km) para descobrir a paradísica cascata da Lagoa da "Dona Beja", assim como outras pequenas lagoas circundantes. Aqui, a 1200 metros de altitude pode até nadar com as trutas desta lagoa. Rodeada da floresta Laurissilva e de cursos de água como a frondosa Cascata de Água D’Alto, a vila de São Vicente é lugar de culto do vinho. Passeie pelas vinhas em latada e faça uma prova na Quinta do Barbusano. Outra opção é visitar a Blandy’s Wine Lodge, no centro do Funchal. No museu, através de visitas guiadas, pode conhecer a história deste vinho único e fazer várias provas. Para outras abordagens, na vila de Porto da Cruz, os Engenhos do Norte, os únicos na Europa a utilizar o vapor como força motriz, dão a conhecer todo o processo de produção do rum a partir de cana de açúcar. Como curiosidade, em 2019, a empresa madeirense produtora de licores J. Faria & Filhos decidiu colocar o Rum Agrícola Madeira 970 Reserva a estagiar a 10 metros de profundidade na Marina da Quinta do Lorde, situada no Caniçal. Com alguma sorte e persistência ainda é possível encontrar alguns bares com garrafas desta edição limitada.

ONDE COMER:

Il Gallo d’Oro (Funchal)

No referenciado The Cliff Bay e com vista para o mar, o novo Menu Terroir by Benoît Sinthon é uma soberba ode à tradição gastronómica madeirense. Tel. 291707700

Kampo By Chef Júlio Pereira (Funchal)

Na linha da frente da inovação gastronómica na ilha, o restaurante aposta na qualidade do produto. Aproveite a experiência ao balcão. Tel. 924438080

Pau de Lume (Funchal)

Integrado no Savoy Palace, prove um cocktail na esplanada e conte com pratos de forno e gastronomia moderna. O menu de brunch está sempre disponível. Tel. 969882020

Restaurante Santo António (Estreito de Câmara de Lobos)

A funcionar desde 1966, este restaurante é um dos mais procurados pelos apreciadores da tradicional espetada madeirense. Tel. 291910360

Maré Alta – Peixe & Mariscos (Machico)

A gastronomia centra-se nos peixes frescos de mar, à época, e nos mariscos vivos. Tel. 291607126

Abrigo do Pastor (Camacha)

Considere a tradicional “Sopa de trigo”, as especialidades de caça, a “Caldeirada de cabrito”, o “Coelho estufado na panela” e o “Bacalhau a nado”. Tel. 291922060

Fajã dos Padres (Ribeira Brava)

Desça no teleférico e instale-se na esplanada virada para o mar para provar pratos da cozinha regional da Madeira, das “Lapas grelhadas” ao “Atum salpresado”. Tel. 291944538

A Traineira (Caniço)

Os peixes e o atum frescos são para grelhar e conte ainda com “Mistos de peixe”, “Fragateira” e “Arroz de marisco”. Tel. 291935170

ONDE DORMIR:

Savoy Palace (Funchal)

Hotel premiado dispõe de 352 luxuosos quartos, incluindo 14 pool suites. Piscinas, spa, restaurantes e bares completam a oferta. Tel. 291213000

Reid’s Palace, A Belmond Hotel (Funchal)

Charme e conforto palacianos caracterizam os 111 quartos e 45 suítes deste hotel único na Madeira, empoleirado no penhasco e com vista panorâmica. Tel. 291717171

Quinta da Casa Branca (Funchal)

Este alojamento é composto por 48 quartos e suítes no edifício principal e uma villa, além do elegante restaurante The Dining Room. Tel. 291700770

Hotel Sentido Galomar (Caniço)

Em frente ao mar, conquistou o Prémio Nacional de Turismo na categoria de Turismo Sustentável. Dispõe de 77 quartos, restaurante e spa. Tel. 291930930

Estalagem Ponta do Sol (Ponta do Sol)

No topo da falésia é composto por 54 quartos e uma suíte, um bar dinâmico e animado por música alternativa, restaurante e piscina panorâmica. Tel. 291970200

Quinta de Santana (Santana)

Os 64 alojamentos, 24 na ala nova, têm varandas com vista sobre a quinta e o mar. Prove o pão de Santana acabado de sair do forno. Tel. 291570100

Socalco Nature Calheta (Calheta)

Oito casas, 10 villas em banda e duas suítes do chef na casa-mãe compõem a oferta deste novo hotel centrado na vinha e na gastronomia de Otávio Freitas. Tel. 291146910

Pestana Churchill Bay (Câmara de Lobos)

Os 57 quartos dispõem-se em dois edifícios, um clássico e um moderno, em que os quartos exibem a pintura da baía feita por Winston Churchill. Tel. 291146440

TOME NOTA:

Este artigo foi originamente publicado na edição do Expresso de dia 19 de agosto de 2022.

