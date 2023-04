Entre açudes, escarpas e cascatas, explore os Percursos Naturais do Corgo, em Vila Real

Com uma extensão de 2,5 km, com boa parte realizada em passadiços de madeira, o percurso faz-se junto à malha urbana de Vila Real e nas margens do Corgo, um dos rios que banha a cidade transmontana (o outro é o Cabril). Pelo caminho deslumbre-se com uma grande e fascinante diversidade de fauna e flora, explore as escarpas e descubra encantadoras cascatas e açudes, que integram os Percursos Naturais do Corgo. Com uma parte inicial de percursos naturais, resultado da recuperação de caminhos antigos, e uma segunda com 750 metros de passadiços, que tornam acessível a todos um espaço natural de extrema beleza, em pleno coração da cidade, este é uma das atividades de lazer que merecem ser exploradas em Vila Real.

O passeio, que revela a natureza envolvente da cidade em todo o seu esplendor, decorre entre o Bairro dos Ferreiros e a Vila Velha e conduz os visitantes por estruturas de interesse para descobrir, como a Hidroelétrica Biel. Além de proporcionar momentos de lazer a quem o visita, um dos objetivos deste projeto foi “fazer do rio Corgo um fator agregador da cidade, aproveitando os percursos naturais que já existiam e que eram, no passado, usados para trazer as populações até às infraestruturas existentes perto do rio, como é o caso da Central do Biel”, conforme explica ao Boa Cama Boa Mesa, fonte da Câmara Municipal de Vila Real. Recorde-se que Central do Biel, a primeira central hidroelétrica em território nacional, encontra-se atualmente em processo de musealização com vista à transformção em espaço de atração turística. Este é a primeira fase do projeto Percursos Naturais do Parque Corgo, num total de 11 km, que liga o Parque Corgo à Vila Velha e, com a conclusão total dos trabalhos, a união desta área ao Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Refira-se que este jardim botânico é considerado “uma das coleções vivas mais importantes de Portugal”, com cerca de 1000 espécies, e promove a integração do visitante com o ambiente, graças ao desenho arquitetónico, ao longo de aproximadamente 80 hectares.

Localizado nas margens do rio, o Parque do Corgo, com uma área de cerca de 33 hectares, está ligado ao Parque Florestal, considerado o pulmão da cidade, e integra diversos equipamentos, desde campos polidesportivos a itinerários pedestres, passando por parque de merendas e infantil, piscinas municipais ao ar livre e cafés.

Casa Agrícola da Levada: Jardim comestível

Instalou-se numa antiga povoação, recuperando as casas espalhadas pela imensa propriedade onde não faltam árvores seculares, de fruto, hortas e muita vegetação. Ajudam a estar em contacto direto com a natureza e esquecer que estamos às portas da cidade de Vila Real. Tudo é pensado ao ínfimo detalhe para ser sustentável e produzir o mínimo desperdício, respeitando a envolvente. Assumindo-se como um “jardim comestível”, a natureza alimenta humanos e animais e até os insetos têm hotel próprio. Não se usam produtos químicos e os hóspedes são convidados a reciclar. Na Casa Agrícola da Levada (Tel. 916594404) encontra também uma honesty shop com produtos da quinta e da região.