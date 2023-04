“Café Expresso” em Vila Real esta quinta-feira

Esta semana será inaugurada no Teatro Municipal de Vila Real, a Exposição “50 anos de Expresso”, onde estarão expostas algumas das primeiras páginas mais marcantes da história do jornal. A exposição abre no dia 20, quinta-feira, e ficará ali durante as próximas duas semanas.

Queremos, por isso, deixar-lhe um convite para que se junte na quinta-feira, dia 20, ao nosso “Café Expresso”: trata-se de um encontro/conversa entre os assinantes e o diretor do jornal, João Vieira Pereira, desta vez o futuro do jornalismo na era das redes sociais, mas será ocasião para falarmos também sobre a história do Expresso nos últimos 50 anos.

Este “Café Expresso” será tirado às 15h00, na Sala de ensaios do Teatro Municipal de Vila Real.

Para se inscrever basta enviar-nos um email para aqui: producaoclubeexpresso@expresso.impresa.pt

Se não é assinante e quiser participar nestas iniciativas, assine aqui e junte-se ao Clube.