Rodeado de jardins e recantos, novo restaurante de Vítor Matos em Lisboa aposta em cozinha descomplicada

Foi de forma discreta, sem alaridos, que Vitor Matos abriu o seu primeiro restaurante em Lisboa, como o Boa Cama Boa Mesa tinha anunciado a 9 de janeiro. Localizado no hotel Torel Palace Lisboa, assume-se como um espaço resguardado do bulício urbano, que convida a desfrutar de comida despretensiosa e com muito sabor num dos seus múltiplos jardins e recantos. Divide-se por vários espaços, entre eles um jardim de inverno, uma sala interior, que também é a sala de pequenos-almoços, um terraço e bar exterior. Brevemente vai ter um bar e uma torre privada – um espaço exclusivo para momentos a dois – inseridos num novo edifício.

O Black Pavilion apresenta uma carta que Vítor Matos classifica de descomplicada, mas cheia de sabor, criada em parceria com o chef Francisco Quintas. É a segunda ligação do chef Vítor Matos ao grupo hoteleiro, depois da consultadoria do restaurante Blind, no Torel Palace Porto. Oferece opções “à la carte” e um menu executivo de segunda a sexta ao almoço, além de sugestões de finger food do snack bar, disponível todos os dias, sem interrupções, das 11h00 às 23h30.

O restaurante Black Pavilion funciona das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30, todos os dias e na ementa apresenta, como entradas, “Salmão fumado e caviar oscietra” (€22), “Tosta de sapateira e guacamole” (€19), “Tártaro de novilho e trufa” (€21), “Tomate e burrata” (€14,50), “Ovo a baixa temperatura e cogumelos” (€15) e “Vieiras e Presunto Alentejano” (€22). Seguem-se “Os Nossos Bifes”, do lombo, com a possibilidade de escolha entre 125 gramas (€20) ou 200 gramas (€29), sempre acompanhados por batata frita caseira. Há quatro molhos à escolha, e seis acompanhamentos disponíveis.

Na secção “Os Nossos Tradicionais”, Vítor Matos e Francisco Quintas selecionaram “Bacalhau “Pil Pil” e grão-de-bico” (€22), “Arroz de tamboril e camarão” (€25,50), “Cevadinha cremosa” (€16) e “Tagliatelle com molho de tomate” (€16). As “Sobremesas” apresentam “Brioche no tacho e baunilha” (€9,50), “Crepe e Grand Marnier” (€9,50), “Cremoso de chocolate e frutos vermelhos” (€9,50 e “Leite-creme e azeite de baunilha” (€9,50). Há ainda um Menu Infantil à disposição.

