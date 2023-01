“Lisboa... aí vou eu!” Vitor Matos abre dois restaurantes na capital

Foi nas redes sociais que Vitor Matos deu a notícia. Além de anunciar a vinda para Lisboa, o chef do Antiqvvm, premiado com um Garfo de Prata do Boa Cama Boa Mesa em 2022 e com uma estrela Michelin, escreveu ainda que “chegou o momento tão ambicionado de aceitar um novo projeto em Lisboa! Nunca é uma fácil decisão, pois a distância pesa sempre. Será um projeto de assinatura e partilha e integrado num hotel 5 estrelas no coração de Lisboa, com dois restaurantes: um de conforto e um de experiência”.

O Boa Cama Boa Mesa sabe que o hotel que irá receber Vitor Matos como chef consultor será o Torel Palace Lisbon. Onde em tempos funcionou o restaurante Cave 23, vai nascer o projeto 2 Monkeys, um restaurante gastronómico de fine-dining num ambiente descontraído. Irá proporcionar uma experiência gastronómica onde o cliente janta na cozinha, acompanha a preparação dos ingredientes e percebe e sente todas as suas etapas e particularidades, é uma cozinha pura que utiliza e privilegia o produto e que recorre ao mínimo de técnica possível. Estará apenas aberto ao jantar. Haverá apenas um menu, composto por 10-12 pratos, assim como uma opção vegetariana, mas os pratos não são conhecidos pelos clientes antes da chegada e mudarão com frequência.

O outro restaurante leva o nome de Black Pavilion, vai funcionar no espaço do antigo Terraço 23, será mais informal e dará apoio ao hotel em todas as refeições, como o pequeno-almoço, almoço e jantar e serviço de quarto. Vai estar aberto diariamente e servirá confort food, numa carta simples, trendy e moderna. A equipa, segundo o Boa Cama Boa Mesa conseguiu apurar, já está escolhida, falta apenas um chef principal para concretizar as criações de Vítor Matos. As chuvas recentes fizeram com que a obra, na sua globalidade, impedisse a concretização dos prazos estabelecidos

Na mesma altura será também inaugurada uma nova ala do imponente hotel, que o dotará com mais dez quartos, que se juntam aos 29 já existentes. O Torel Palace Lisboa (Rua de Câmara Pestana, 23, Lisboa. Tel. 218290810) foi considerado pelo Boa Cama Boa Mesa “não só um hotel com uma vista bonita, mas um paraíso escondido que não deixa adivinhar o jardim debruçado sobre a colina e a piscina panorâmica”.

Vitor Matos já tem uma ligação ao grupo proprietário do Torel Palace Lisbon. É chef consultor do Blind Restaurante, no Torel Palace Porto (Rua de Entreparedes, 42, Porto Tel. 226090559) que ainda recentemente apresentou um jantar sensorial inspirado no livro “Ensaio sobre a Cegueira”, de José Saramago.

Com um percurso profissional dividido entre Portugal e a Suíça, Vitor Matos iniciou-se nas artes da confeção da mais alta gastronomia frequentando em 1992 o curso de Cozinha e Pastelaria em Neuchâtel, na Suíça. Em 1995, após terminar o curso, integra a equipa do “Restaurant des Jeunes Rives” regressando a Portugal para chef de cozinha, em 1998, na Estalagem Quinta do Paço, em Vila Real, seguindo-se passagens pelo Grande Hotel da Curia, Grande Hotel das Caldas da Felgueira, Vidago Palace Hotel Golf & Spa, Quinta do Pendão, Tiara Park Atlantic Hotel e Casa da Calçada Relais & Châteaux. Ganhou o “Prix Chefs de l’Avenir” em 2011, atribuído pela Académie Internacional de Gastronomie. Além do premiado Antiqvvm e do Blind, é ainda o chef consultor do restaurante Salão Nobre do Vidago Palace Hotel.

