Fotogaleria: conheça os vencedores dos prémios Chave de Prata

Em dia de celebração de 20 anos de publicação ininterrupta, o Guia Boa Cama Boa Mesa anunciou os grandes vencedores dos prémios relativos a 2023. Realizada dia 28 de março, no Edifício Impresa, em Paço de Arcos, a habitual cerimónia de entrega de prémios do Guia Boa Cama Boa Mesa atribuiu 30 distinções (Chave de Platina, Ouro e Prata) a alojamentos e 32 distinções (Garfo de Platina, Ouro e Prata) a restaurantes.

Chave de Prata

Bairro Alto Hotel (Lisboa)

Carmo’s Boutique Hotel (Ponte de Lima)

Casa de São Lourenço (Manteigas)

Conrad Algarve (Loulé)

EPIC SANA Algarve (Albufeira)

Herdade do Sobroso (Vidigueira)

Les Suites at The Cliff Bay (Fuchal)

Luz Houses (Ourém)

Monverde Wine Experience Hotel (Amarante)

Octant Hotels Douro (Castelo de Paiva) Novo

Penha Longa Resort (Sintra)

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo – Winery House (Sabrosa)

Santa Bárbara Eco Beach Resort (Ribeira Grande)

Terra Nostra Garden Hotel (Povoação)

Ventozelo Hotel & Quinta (São João da Pesqueira)

Vinha Boutique Hotel (Vila Nova de Gaia)

O Guia Boa Cama Boa Mesa 2023, que conta com o apoio do BPI e do Recheio, está disponível nas bancas desde sexta-feira, dia 31 de março, por €18,90.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!